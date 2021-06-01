За 2 недели до старта Кубок Америки перенесли в Бразилию. Там лютует ковид — а ведь из-за этого без турнира осталась Аргентина

13 июня — дата начала Кубка Америки, перенесенного с прошлого года. Турнир должен был впервые пройти в двух странах — Колумбии и Аргентине. Но в итоге пройдет в Бразилии.

Колумбия отпала еще неделю назад из-за нестабильной ситуации: в стране жесткие протесты против президента. А в воскресенье КОНМЕБОЛ сообщила, что вынуждена перенести Кубок Америки из Аргентины.

Протесты в Колумбии. | Источник: AP 2021

Наглядное пояснение от журналиста The Athletic Эда Мэлйона, почему это произошло. Из 12 стран с худшей коронавирусной ситуацией 7 находятся в Южной Америке, 6 должны были сыграть в Кубке Америки, а две из них — Аргентина и Колумбия.

Аргентина — пятая в мире по количеству болеющих прямо сейчас: на 31 мая заражены 357 тысяч, а по количеству случаев на 100 тысяч человек в Южной Америке страна уступает только Уругваю (82 против 83).

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Кризис длится с начала апреля, а лечение усложняет мутировавший штамм P1, который занесли из Бразилии (она третья по заболевшим в мире).

21 мая по указу президента в стране ввели локдаун, а спорт отменили — но это не помогло: количество заболеваний осталось на отметке 350 тысяч.

Даже игроки, вернувшиеся в Южную Америку для подготовки к турниру, сомневались в его целесообразности. «Мы должны уделять первоочередное внимание здоровью людей», — говорил Луис Суарес в пятницу.

Луис Суарес. | Источник: Reuters

Копу примет Бразилия. Хотя страна тоже страдает из-за коронавируса

Во второй половине дня КОНМЕБОЛ объявила новою хозяйку турнира — Бразилию. До этого среди альтернатив назывались Чили и США.

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«Лучший футбол в мире принесет радость и страсть миллионам южноамериканцев. КОНМЕБОЛ благодарит президента Жаира Болсонару и его команду, как и Бразильскую федерацию футбола, за то, что страна открыла двери для самого безопасного спортивного мероприятия в мире», — твитнул официальный аккаунт организации.

Журналист Тим Викери отметил, что Бразилия — «вероятно, единственное место, где можно все устроить в сжатые сроки».

Для Бразилии это очередной большой турнир. В 2014-м страна приняла чемпионат мира, затем в Рио прошла Олимпиада-2016. Последний на данный моменты Кубок Америки тоже сыграли в Бразилии (в 2019-м).

При этом Бразилия сама очень серьезно пострадала от коронавируса. В начале пандемии президент Жаир Болсонару отрицал опасность ковида («Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет»), не вводил какие-либо ограничения и высмеивал ношение масок. Теперь Бразилия — третья в мире по общему количество заражений (больше 16 млн) и вторая по числу смертей (больше 460 тысяч).

Почему нельзя было отменить Копу? Дело, как всегда, в деньгах. Кубок Америки-2019 в Бразилии принес 118 млн долларов и стал вторым по величине годовым источником дохода для организаторов после Кубка Либертадорес.

В этом году каждый участник, по информации КОНМЕБОЛ, должен получить минимум 4 млн, а победитель — еще 10.