Звезды футбола и баскетбола приняли участие в спортивной программе ПМЭФ-2021

Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков сыграли за команды администрации
Чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко сыграл за команду «Государство» в матче Skolkovo Roscongress Cup, прошедшем в спорткомплексе Nova Arena. «Государство» выиграло у «Бизнеса» со счетом 65:51. На площадку вышли глава Рослесхоза Иван Советников, президент
Также участники форума провели турнир по сквошу, прошедший при поддержке Федерации сквоша
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и