Звезды футбола и баскетбола приняли участие в спортивной программе ПМЭФ-2021

Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков сыграли за команды администрации Санкт-Петербурга и ПМЭФ соответственно в матче, прошедшем на стадионе «Олимпиец» в Павловске. Встреча завершилась вничью — 2:2. Широков сделал дубль, голы также забили Погребняк и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. В матче приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, глава Росрыболовства Илья Шестаков и другие участники форума.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко сыграл за команду «Государство» в матче Skolkovo Roscongress Cup, прошедшем в спорткомплексе Nova Arena. «Государство» выиграло у «Бизнеса» со счетом 65:51. На площадку вышли глава Рослесхоза Иван Советников, президент Альфа-банка Олег Сысуев, заместитель председателя правления Абсолют-банка Аслан Шогенов, заместитель генерального директора «Газпром нефти», олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков и другие участники ПМЭФ.

Также участники форума провели турнир по сквошу, прошедший при поддержке Федерации сквоша Санкт-Петербурга в RC Club.