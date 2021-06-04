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11:50 (мск), источник: ТАСС

Звезды футбола и баскетбола приняли участие в спортивной программе ПМЭФ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Товарищеские матчи по футболу и баскетболу, а также турнир по сквошу прошли в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков сыграли за команды администрации Санкт-Петербурга и ПМЭФ соответственно в матче, прошедшем на стадионе «Олимпиец» в Павловске. Встреча завершилась вничью — 2:2. Широков сделал дубль, голы также забили Погребняк и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. В матче приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, глава Росрыболовства Илья Шестаков и другие участники форума.

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Чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко сыграл за команду «Государство» в матче Skolkovo Roscongress Cup, прошедшем в спорткомплексе Nova Arena. «Государство» выиграло у «Бизнеса» со счетом 65:51. На площадку вышли глава Рослесхоза Иван Советников, президент Альфа-банка Олег Сысуев, заместитель председателя правления Абсолют-банка Аслан Шогенов, заместитель генерального директора «Газпром нефти», олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков и другие участники ПМЭФ.

Также участники форума провели турнир по сквошу, прошедший при поддержке Федерации сквоша Санкт-Петербурга в RC Club.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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