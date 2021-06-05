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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская футболистка помогла ЦСКА обыграть «Зенит»

Ранее она восстанавливалась от травмы.

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Источник: РИА "Новости"

ЖФК ЦСКА, в котором выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, в матче 11-го тура российский суперлиги дома обыграл «Зенит» со счетом 2:0, сообщает KazFootball.kz.

В составе победителей отличились Маргарита Черномырдина (5-я минута) и Анастасия Поздеева (70-я).

Мясникова вышла в стартовом составе ЦСКА и провела всю игру. Всего в текущем сезоне сыграла два матча, не отметившись результативными действиями.

На поле она вернулся 29 мая в матче против «Рязани-ВДВ» (1:1), так как до этого восстанавливалась от травмы.

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