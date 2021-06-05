Футболистка сборной Казахстана забила гол и помогла разгромить соперника

Гайстенова вышла в стартовом составе и забила гол на 58-й минуте. Помимо нее, в составе «Енисея» отличились Оксана Еремеева (38-я) и Валентина Жукова (53-я). Еще один мяч в свои ворота забила футболистка «Рубина» Яна Шолгина (73-я) Всего в текущем сезоне Гайстенова сыграла 11 матчей, забила два мяча. В январе казахстанка вернулась в «Енисей», соглашение рассчитано на два года. Последним клубом футболистки был питерский «Зенит». Ранее она выступала за «СВШСМ-Барыс», «Окжетпес», «Астану» и пермскую «Звезду-2005», в составе которой стала обладателем Кубка России-2019.