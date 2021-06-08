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10:35 (мск), источник: Sport24

ЦСКА вернет Гайча в Аргентину, Доннарума собрался в «ПСЖ». Трансферы и слухи дня

Держим руку на пульсе.

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Источник: Sport24

Что в России

Гайч может продолжить карьеру в «Боке Хуниорс»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться на родину, сообщает Frenesi Azulgrana в твиттере. По данным источника, агент Гайча Пабло Каро предложил услуги 22-летнего аргентинца «Боке Хуниорс».

Половину прошлого сезона Гайч провел в аренде в «Беневенто», сыграв в 15 матчах и забив 2 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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Агент Видаля опроверг интерес «Зенита» к футболисту

Фернандо Феличевич, агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля опроверг интерес к игроку со стороны «Зенита». Ранее портал interlive.it сообщил, что Видаль может продолжить карьеру в составе чемпиона России.

«Эта информация — неправда. Никаких контактов с “Зенитом” у меня не было», — сказал Феличевич в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

В активе Видаля 23 матча, 1 гол, 1 пас и 3 желтые карточки в Серии А. Ранее в СМИ появилась информация, что «Интер» может выставить 34-летнего чилийца на трансфер.

Идову подписал полноценный контракт с «Химками»

Защитник Брайан Идову стал полноценным игроком «Химок». Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/23 и договорились о возможности пролонгации еще на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Идову с 2018 года являлся игроком «Локомотива». Прошлый сезон он провел в «Химках» на правах аренды. В 30 матчах он забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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Полузащитник «Жилины» Бичахчян заинтересовал ЦСКА и «Рубин»

ЦСКА и «Рубину» проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Жилины» Вагану Бичахчяну, пишет «Чемпионат». Сообщается, что армейцы и казанцы в ближайшее время могут начать переговоры со словацким клубом по трансферу 21-летнего игрока.

Армянин перешел в «Жилину» из «Ширака» летом 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Бичахчяна в 600 тысяч евро.

Что в Европе

«ПСЖ» близок к подписанию Доннаруммы

«ПСЖ» близок к подписанию вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщается на сайте известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, переход 22-летнего голкипера может быть оформлен в ближайшие часы. Парижский клуб заключит с Доннаруммой пятилетний контракт, по которому футболист будет зарабатывать 12 млн евро за сезон.

Джанлуиджи присоединится к «ПСЖ» на правах свободного агента, его контракт с «Миланом» истекает 30 июня. Отмечается, что на подписании Доннаруммы настоял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, несмотря на то, что в парижском клубе позиция вратаря не является проблемной — в команде играют Кейлор Навас и Серхио Рико.

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Анчелотти попросил руководство «Реала» подписать Локателли

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом пишет Mundo Deportivo, ссылаясь на итальянские СМИ. По слухам, новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к руководству клуба с просьбой составить конкуренцию «Ювентусу» и другим клубам в борьбе за подписание 23-летнего итальянца.

Контракт Локателли с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2020/21 опорный полузащитник провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Барселона» переключилась с Вейналдума на Пеллегрини

«Барселона», смирившаяся с мыслью о том, что голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум предпочел перейти в «ПСЖ», обозначила для себя альтернативную трансферную цель. По информации AS, каталонский клуб сосредоточил свое внимание на полузащитнике «Ромы» и сборной Италии Лоренцо Пеллегрини.

В сезоне-2020/21 24-летний хавбек провел 47 матчей на клубном уровне, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с римским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Сабали, которым ранее интересовался «Спартак», перешел в «Бетис»

«Бетис» на официальном сайте сообщил о трансфере защитника «Бордо» Юссуфа Сабали. Контракт с 28-летним сенегальцем подписан на пять лет.

В октябре прошлого года Сабали был близок к переходу в «Спартак», о чем сообщал агент игрока. В прошлом сезоне Лиги 1 футболист провел 33 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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