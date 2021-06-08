ЦСКА вернет Гайча в Аргентину, Доннарума собрался в «ПСЖ». Трансферы и слухи дня
Держим руку на пульсе.
Держим руку на пульсе.
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться на родину, сообщает Frenesi Azulgrana в твиттере. По данным источника, агент Гайча Пабло Каро предложил услуги 22-летнего аргентинца «Боке Хуниорс».
Половину прошлого сезона Гайч провел в аренде в «Беневенто», сыграв в 15 матчах и забив 2 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Фернандо Феличевич, агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля опроверг интерес к игроку со стороны «Зенита». Ранее портал interlive.it сообщил, что Видаль может продолжить карьеру в составе чемпиона России.
«Эта информация — неправда. Никаких контактов с “Зенитом” у меня не было», — сказал Феличевич в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
В активе Видаля 23 матча, 1 гол, 1 пас и 3 желтые карточки в Серии А. Ранее в СМИ появилась информация, что «Интер» может выставить 34-летнего чилийца на трансфер.
Защитник Брайан Идову стал полноценным игроком «Химок». Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/23 и договорились о возможности пролонгации еще на один год, сообщает
Идову с 2018 года являлся игроком «Локомотива». Прошлый сезон он провел в «Химках» на правах аренды. В 30 матчах он забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
ЦСКА и «Рубину» проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Жилины» Вагану Бичахчяну, пишет «Чемпионат». Сообщается, что армейцы и казанцы в ближайшее время могут начать переговоры со словацким клубом по трансферу 21-летнего игрока.
Армянин перешел в «Жилину» из «Ширака» летом 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Бичахчяна в 600 тысяч евро.
«ПСЖ» близок к подписанию вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщается на сайте известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, переход 22-летнего голкипера может быть оформлен в ближайшие часы. Парижский клуб заключит с Доннаруммой пятилетний контракт, по которому футболист будет зарабатывать 12 млн евро за сезон.
Джанлуиджи присоединится к «ПСЖ» на правах свободного агента, его контракт с «Миланом» истекает 30 июня. Отмечается, что на подписании Доннаруммы настоял президент «ПСЖ» Нассер
«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом пишет Mundo Deportivo, ссылаясь на итальянские СМИ. По слухам, новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к руководству клуба с просьбой составить конкуренцию «Ювентусу» и другим клубам в борьбе за подписание 23-летнего итальянца.
Контракт Локателли с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2020/21 опорный полузащитник провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Барселона», смирившаяся с мыслью о том, что голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум предпочел перейти в «ПСЖ», обозначила для себя альтернативную трансферную цель. По информации AS, каталонский клуб сосредоточил свое внимание на полузащитнике «Ромы» и сборной Италии Лоренцо Пеллегрини.
В сезоне-2020/21 24-летний хавбек провел 47 матчей на клубном уровне, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с римским клубом рассчитан до лета 2022 года.
«Бетис» на официальном сайте сообщил о трансфере защитника «Бордо» Юссуфа Сабали. Контракт с 28-летним сенегальцем подписан на пять лет.
В октябре прошлого года Сабали был близок к переходу в «Спартак», о чем сообщал агент игрока. В прошлом сезоне Лиги 1 футболист провел 33 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.