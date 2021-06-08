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16:10 (мск), источник: Sports.Ru

IFAB скорректировал правило офсайда. Плечо учитывается для определения «вне игры», рука ниже подмышки — нет

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, внес корректировки в правило определения положения «вне игры».

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Источник: Reuters

Теперь правило звучит так: «…Кисти и руки игроков не учитываются [при определении офсайда]. Для определения положения “вне игры” верхняя граница руки проводится по нижней части подмышечной впадины».

IFAB поясняет, что плечо не считается частью руки при определении игры рукой. Следовательно, плечо — часть тела, с помощью которой можно по правилам забить гол, и поэтому оно должно учитываться при определении офсайда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из нового правила следует, что кисти и часть руки ниже плеча не должны учитываться при определении офсайда.

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