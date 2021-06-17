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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Сын экс-директора «Кайрата», защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ

Они могут усилить участников еврокубков.

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Источник: РИА "Новости"

Уже в июле откроется трансферное окно в Казахстане и четыре наших клуба стартуют в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из свободных игроков близкого нам по рынку чемпионата России мог бы перебраться в КПЛ.

Роберт Бауэр

Защитник, уже не раз выражавший желание выступать за сборную Казахстана, возможно, покинет тульский «Арсенал». По данным Transfermarkt, его контракт заканчивается в июне. Бауэру всего 26 лет, у него богатый опыт игр в Бундеслиге и РПЛ, кроме того, он универсал — способен сыграть как на флангах обороны, так и в центре в системе с тремя центральными защитниками. Безусловно, Роберт котируется в России и скорее останется там, но в случае предложения от амбициозного клуба КПЛ, он вполне может рассмотреть и такое развитие событий.

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Роман Еременко

Загадочный уход из «Ростова» посреди сезона связывали с тем, что игрок хотел вернуться на родину — в Финляндию. Но, позже Еременко стали связывать с другими клубами РПЛ, при этом, он по-прежнему является свободным агентом.

Игрок такого класса придал бы шарма и креативности абсолютно любому клубу КПЛ, но с финансовой точки зрения его контракт наверняка могут потянуть далеко не все. Пожалуй, самым оптимальным в перспективе вариантом является «Кайрат», тем более в Алматы уже играл старший брат Романа — Алексей.

Шарль Каборе

Один из самых статусных игроков агента Дмитрия Селюка, видимо, завершает свою карьеру в московском «Динамо». В прошедшем сезоне 33-летний центральный полузащитник провел чуть больше половины матчей в РПЛ.

Тем не менее, это по-прежнему качественный игрок, который мог бы помочь казахстанским клубам в еврокубках. Например, «Кайрату», которому предстоит старт в Лиге чемпионов, но их основной опорник Яцек Гуральски по-прежнему восстанавливается после травмы.

Роман Нойштедтер

Сын экс-игрока сборной Казахстана Петра Нойштедтера (несколько лет назад он также был спортивным директором «Кайрата») провел сезон в «Динамо», но не играл регулярно и его контракт с московским клубом подходит к концу. Опытный футболист, способный сыграть на двух позициях — центральный защитник и опорник, возможно, был бы полезен даже лидерам КПЛ.

Руслан Камболов

СМИ уже связывают российского футболиста с вероятным переходом в карагандинский «Шахтер», но пока эта сделка не подтверждена. Камболов спорная фигура, он безусловно игрок с неплохим набором качеств, опять же опытный, универсал, выступал за сборную России. Но последние два сезона в «Краснодаре» были скомканными, проводил либо половину игр в сезоне, либо еще меньше, в том числе это было связано с травмами.

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