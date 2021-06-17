Сын экс-директора «Кайрата», защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
Они могут усилить участников еврокубков.
Они могут усилить участников еврокубков.
Уже в июле откроется трансферное окно в Казахстане и четыре наших клуба стартуют в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из свободных игроков близкого нам по рынку чемпионата России мог бы перебраться в КПЛ.
Защитник, уже не раз выражавший желание выступать за сборную Казахстана, возможно, покинет тульский «Арсенал». По данным Transfermarkt, его контракт заканчивается в июне. Бауэру всего 26 лет, у него богатый опыт игр в Бундеслиге и РПЛ, кроме того, он универсал — способен сыграть как на флангах обороны, так и в центре в системе с тремя центральными защитниками. Безусловно, Роберт котируется в России и скорее останется там, но в случае предложения от амбициозного клуба КПЛ, он вполне может рассмотреть и такое развитие событий.
Загадочный уход из «Ростова» посреди сезона связывали с тем, что игрок хотел вернуться на родину — в Финляндию. Но, позже Еременко стали связывать с другими клубами РПЛ, при этом, он
Игрок такого класса придал бы шарма и креативности абсолютно любому клубу КПЛ, но с финансовой точки зрения его контракт наверняка могут потянуть далеко не все. Пожалуй, самым оптимальным в перспективе вариантом является «Кайрат», тем более в Алматы уже играл старший брат Романа — Алексей.
Один из самых статусных игроков агента Дмитрия Селюка, видимо, завершает свою карьеру в московском «Динамо». В прошедшем сезоне 33-летний центральный полузащитник провел чуть больше половины матчей в РПЛ.
Тем не менее, это
Сын
СМИ уже связывают российского футболиста с вероятным переходом в карагандинский «Шахтер», но пока эта сделка не подтверждена. Камболов спорная фигура, он безусловно игрок с неплохим набором качеств, опять же опытный, универсал, выступал за сборную России. Но последние два сезона в «Краснодаре» были скомканными, проводил либо половину игр в сезоне, либо еще меньше, в том числе это было связано с травмами.