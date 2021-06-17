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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Амкар» презентовал новую эмблему и назначил тренера

«Амкар» на своем официальном сайте презентовал новую клубную эмблему.

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Источник: РИА "Новости"

«Амкар» на своем официальном сайте презентовал новую клубную эмблему. Как отмечается, логотип исполнен в форме щита из 11 полос, которые символизируют 11 футболистов на поле, стремящихся вверх к победе. Внутри эмблемы буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

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Кроме того, по информации «Комсомольской правды», на должность главного тренера команды назначен Рустем Хузин, который ранее возглавлял «Звезду». В тренерском штабе будут работать Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков, также ранее работавшие в «Звезде». Оттуда же могут перейти еще восемь футболистов, которым предложены контракты.

Ранее «Амкар», выступавший в РПЛ с 2004 по 2018 год, подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и получил лицензию.

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