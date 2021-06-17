«Амкар» презентовал новую эмблему и назначил тренера
«Амкар» на своем официальном сайте презентовал новую клубную эмблему.
«Амкар» на своем официальном сайте презентовал новую клубную эмблему.
«Амкар» на своем официальном сайте презентовал новую клубную эмблему. Как отмечается, логотип исполнен в форме щита из 11 полос, которые символизируют 11 футболистов на поле, стремящихся вверх к победе. Внутри эмблемы буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.
Кроме того, по информации «Комсомольской правды», на должность главного тренера команды назначен Рустем Хузин, который ранее возглавлял «Звезду». В тренерском штабе будут работать Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков, также ранее работавшие в «Звезде». Оттуда же могут перейти еще восемь футболистов, которым предложены контракты.
Ранее «Амкар», выступавший в РПЛ с 2004 по 2018 год, подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и получил лицензию.