Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как Месси тошнит перед матчами
Бывший футболист «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал о подготовке команды к матчам, а также о состоянии нападающего каталонцев Лионеля Месси перед началом игры.
Бывший футболист «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал о подготовке команды к матчам, а также о состоянии нападающего каталонцев Лионеля Месси перед началом игры.
Бывший футболист «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал о подготовке команды к матчам, а также о состоянии нападающего каталонцев Лионеля Месси перед началом игры.
«Перед матчем все ребята были сосредоточены. А когда заходишь в раздевалку, думаешь, что у
Этот человек добился всего. Я думаю, больше не будет такого игрока, как Лионель. Ему больше нечего доказывать. Но раз он всё еще испытывает давление, это о
Афеллай выступал за «Барселону» с 2011 по 2015 год с перерывами на аренду. В составе каталонцев он провел 35 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, а также дважды стал обладателем Суперкубка страны.
В январе нынешнего года 35-летний футболист завершил карьеру.