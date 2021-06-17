Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как Месси тошнит перед матчами

«Перед матчем все ребята были сосредоточены. А когда заходишь в раздевалку, думаешь, что у кого-то умер родственник или кто-то еще? Никого не слышно. Все молчат. Давление на Месси было настолько серьезным, что его тошнило в туалете перед матчами, а иногда даже прямо перед выходом на поле.



Этот человек добился всего. Я думаю, больше не будет такого игрока, как Лионель. Ему больше нечего доказывать. Но раз он всё еще испытывает давление, это о чем-то говорит», — сказал Афеллай.



Афеллай выступал за «Барселону» с 2011 по 2015 год с перерывами на аренду. В составе каталонцев он провел 35 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, а также дважды стал обладателем Суперкубка страны.