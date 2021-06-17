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10:49 (мск), источник: Матч ТВ

Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как Месси тошнит перед матчами

Бывший футболист «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал о подготовке команды к матчам, а также о состоянии нападающего каталонцев Лионеля Месси перед началом игры.

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Источник: Reuters
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Бывший футболист «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал о подготовке команды к матчам, а также о состоянии нападающего каталонцев Лионеля Месси перед началом игры.

«Перед матчем все ребята были сосредоточены. А когда заходишь в раздевалку, думаешь, что у кого-то умер родственник или кто-то еще? Никого не слышно. Все молчат. Давление на Месси было настолько серьезным, что его тошнило в туалете перед матчами, а иногда даже прямо перед выходом на поле.

Этот человек добился всего. Я думаю, больше не будет такого игрока, как Лионель. Ему больше нечего доказывать. Но раз он всё еще испытывает давление, это о чем-то говорит», — сказал Афеллай.

Афеллай выступал за «Барселону» с 2011 по 2015 год с перерывами на аренду. В составе каталонцев он провел 35 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, а также дважды стал обладателем Суперкубка страны.

В январе нынешнего года 35-летний футболист завершил карьеру.

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