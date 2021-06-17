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11:12 (мск), источник: Sport24

«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо с поста главного тренера

«Фиорентина» и главный тренер Дженнаро Гаттузо по согласию сторон решили не продолжать сотрудничество, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2021

43-летний специалист покидает команду, не проработав с ней и месяца. По данным журналистов, между Гаттузо и руководством клуба возникли серьезные разногласия относительно трансферной политики.

По итогам сезона-2020/21 «Фиорентина» под руководством главного тренера Джузеппе Якини заняла 13-е место в итальянской Серии А. Гаттузо в минувшем сезоне тренировал «Наполи».

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