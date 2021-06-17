«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо с поста главного тренера
«Фиорентина» и главный тренер Дженнаро Гаттузо по согласию сторон решили не продолжать сотрудничество, сообщает
«Фиорентина» и главный тренер Дженнаро Гаттузо по согласию сторон решили не продолжать сотрудничество, сообщает
43-летний специалист покидает команду, не проработав с ней и месяца. По данным журналистов, между Гаттузо и руководством клуба возникли серьезные разногласия относительно трансферной политики.
По итогам сезона-2020/21 «Фиорентина» под руководством главного тренера Джузеппе Якини заняла 13-е место в итальянской Серии А. Гаттузо в минувшем сезоне тренировал «Наполи».