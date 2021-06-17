Директора закрытого ФК «Иртыш» осудили за неуплату многомиллионных налогов

Департаментом экономических расследований по Павлодарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ФК «Иртыш», сообщает пресс-служба АФМ РК. Оно велось по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Следствием установлено, что в 2019 году директор футбольного клуба, чье имя не называется, представил декларации в налоговый орган с искаженными данными. Тем самым он причинил государству ущерб на сумму свыше 193 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. Директор «Иртыша» осужден на один год с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях в течение трех лет.

«АФМ напоминает, что согласно статье 245 УК РК за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении.