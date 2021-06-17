Павел Нехайчик стал автором лучшего гола 12-го тура чемпионата Беларуси
Павел Нехайчик признан автором самого красивого гола 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Павел Нехайчик признан автором самого красивого гола 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем победном матче с гродненским «Неманом» 32-летний ветеран борисовского БАТЭ открыл счет на 14-й минуте красивым обводящим ударом в дальний угол ворот. В итоге борисовчане выиграли с крупным счетом 3:0.
В нынешнем сезоне Павел Нехайчик дважды поражал ворота соперников. После победы над «Неманом» футболисты БАТЭ набрали 29 очков и
В центральном поединке 13-го тура 19 июня БАТЭ сыграет в гостях у минского «Динамо».