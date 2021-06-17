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16:26 (мск), источник: БЕЛТА

Павел Нехайчик стал автором лучшего гола 12-го тура чемпионата Беларуси

Павел Нехайчик признан автором самого красивого гола 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В домашнем победном матче с гродненским «Неманом» 32-летний ветеран борисовского БАТЭ открыл счет на 14-й минуте красивым обводящим ударом в дальний угол ворот. В итоге борисовчане выиграли с крупным счетом 3:0.

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В нынешнем сезоне Павел Нехайчик дважды поражал ворота соперников. После победы над «Неманом» футболисты БАТЭ набрали 29 очков и по-прежнему занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая только действующему чемпиону страны солигорскому «Шахтеру», у которого 36 баллов из 36 возможных.

В центральном поединке 13-го тура 19 июня БАТЭ сыграет в гостях у минского «Динамо».

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