Павел Нехайчик стал автором лучшего гола 12-го тура чемпионата Беларуси

В домашнем победном матче с гродненским «Неманом» 32-летний ветеран борисовского БАТЭ открыл счет на 14-й минуте красивым обводящим ударом в дальний угол ворот. В итоге борисовчане выиграли с крупным счетом 3:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LyoHa9kIJZU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Павел Нехайчик дважды поражал ворота соперников. После победы над «Неманом» футболисты БАТЭ набрали 29 очков и по-прежнему занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая только действующему чемпиону страны солигорскому «Шахтеру», у которого 36 баллов из 36 возможных.