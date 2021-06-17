Серхио Рамос: «Я хотел контракт на 2 года, “Реал” предлагал на год. Когда я согласился, мне сказали, что время истекло»

«Я никогда не хотел покинуть “Реал”, хотел всегда играть здесь. Клуб предложил мне однолетний контракт с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, ради себя и своей семьи. А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время истекло. Я хотел уже принять предложение, полагал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно.



У нас всегда были великолепные отношения с президентом Флорентино Пересом, как у отца и сына. Но у всех семей бывают свои взлеты и падения. У меня сохранятся позитивные воспоминания о 16 годах, проведенных здесь», — сказал Рамос.