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Серхио Рамос: «Я хотел контракт на 2 года, “Реал” предлагал на год. Когда я согласился, мне сказали, что время истекло»

Защитник Серхио Рамос рассказал о своем уходе из «Реала».

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Источник: AFP 2021
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«Я никогда не хотел покинуть “Реал”, хотел всегда играть здесь. Клуб предложил мне однолетний контракт с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, ради себя и своей семьи. А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время истекло. Я хотел уже принять предложение, полагал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно.

У нас всегда были великолепные отношения с президентом Флорентино Пересом, как у отца и сына. Но у всех семей бывают свои взлеты и падения. У меня сохранятся позитивные воспоминания о 16 годах, проведенных здесь», — сказал Рамос.

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