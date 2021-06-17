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16:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Милан» выкупил у «Челси» Томори. Трансфер оценивается в 28 млн евро

Защитник «Челси» Фикайо Томори перешел в «Милан» на постоянной основе.

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Источник: AFP 2021

Итальянский клуб выкупил 23-летнего игрока, воспользовавшись опцией, которая была предусмотрена в арендном договоре между клубами.

«Челси» отдал англичанина в аренду в «Милан» в январе этого года. Сообщалось, что его выкуп обойдется «россонери» в 28 миллионов евро. Томори заключил с «Миланом» контракт до 2025 года.

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