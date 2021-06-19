«Я родился в полигамной семье, у отца 4 жены. А всего нас 38». Нигерийский новичок «Руха» о себе

«Меня зовут Умар Алию. Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца 4 жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер, и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде.



Нигерия — это хорошая страна. С переходом в «Рух» у меня не появилось никаких сложностей, разве что только с языком. Я не говорю по-русски, но потихоньку начинаю изучать этот язык.