«Я родился в полигамной семье, у отца 4 жены. А всего нас 38». Нигерийский новичок «Руха» о себе
18-летний нигерийский новичок «Руха» Умар Алию рассказал о себе.
18-летний нигерийский новичок «Руха» Умар Алию рассказал о себе.
«Меня зовут Умар Алию. Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца 4 жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер, и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде.
Нигерия — это хорошая страна. С переходом в «Рух» у меня не появилось никаких сложностей, разве что только с языком. Я не говорю
Моя основная позиция — левый защитник. Что же касается моей сильной стороны, то это защита. Я хорошо играю в обороне. А вот небольшой проблемой я бы назвал мое умение забивать.
Честно признаюсь, кроме тренировок, я ничего не делаю. Все мое свободное время тоже занимает футбол. Только футбол, это моя жизнь", — сказал Умар Алию