В «Актобе» опровергли информацию о финансовых трудностях
В «Актобе» опровергли информацию о том, что команда испытывает финансовые трудности.
В «Актобе» опровергли информацию о том, что команда испытывает финансовые трудности.
«18 июня 2021 года в ряде средств массовой информации и в сети интернет была опубликована недостоверная информация о том, что у ФК «Актобе» закончились деньги, и клубное руководство теперь не знает чем платить футболистам за июнь.
ФК «Актобе» официально сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации карается законом, вплоть до лишения свободы.
Уважаемые болельщики, просим вас верить только официальным источникам нашего клуба", — сказано в заявлении клуба.