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13:51 (мск), источник: Sports.Ru

В «Актобе» опровергли информацию о финансовых трудностях

В «Актобе» опровергли информацию о том, что команда испытывает финансовые трудности.

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«18 июня 2021 года в ряде средств массовой информации и в сети интернет была опубликована недостоверная информация о том, что у ФК «Актобе» закончились деньги, и клубное руководство теперь не знает чем платить футболистам за июнь.

ФК «Актобе» официально сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации карается законом, вплоть до лишения свободы.

Уважаемые болельщики, просим вас верить только официальным источникам нашего клуба", — сказано в заявлении клуба.

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