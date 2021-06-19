В «Актобе» опровергли информацию о финансовых трудностях

«18 июня 2021 года в ряде средств массовой информации и в сети интернет была опубликована недостоверная информация о том, что у ФК «Актобе» закончились деньги, и клубное руководство теперь не знает чем платить футболистам за июнь.



ФК «Актобе» официально сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации карается законом, вплоть до лишения свободы.