Женская сборная России по пляжному футболу не вышла в финал Евролиги

Встреча группы В, состоявшаяся в Назаре (Португалия), завершилась со счетом 3:1 в пользу англичанок, в составе российской команды отличилась Варвара Бычкова.

Сборная России, ранее победившая команду Чехии (4:1), набрала три очка, заняла второе место в группе и сыграет в матче за бронзу. Сборная Англии (6) пробилась в финал, где встретится с первой командой группы А.