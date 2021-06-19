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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России по пляжному футболу не вышла в финал Евролиги

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Женская сборная России по пляжному футболу уступила команде Англии и не сумела выйти в финал Евролиги.

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Встреча группы В, состоявшаяся в Назаре (Португалия), завершилась со счетом 3:1 в пользу англичанок, в составе российской команды отличилась Варвара Бычкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России, ранее победившая команду Чехии (4:1), набрала три очка, заняла второе место в группе и сыграет в матче за бронзу. Сборная Англии (6) пробилась в финал, где встретится с первой командой группы А.

Розыгрыш Евролиги среди женских команд проходит впервые.

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