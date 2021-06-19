«Баварии» интересен Думфрис, его отступные — 15 млн евро. Защитник забил 2 гола на Евро

Уткин: Дюмфрис — это что-то, я такого не видел раньше. Просто восторг

В контракте 25-летнего футболиста с ПСВ, забившего 2 гола в 2 играх Евро-2020, есть отступные — 15 миллионов евро. Это небольшая сумма в обычных условиях, однако сейчас «Бавария» не хочет тратить много.