«Баварии» интересен Думфрис, его отступные — 15 млн евро. Защитник забил 2 гола на Евро
Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис привлек внимание «Баварии».
Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис привлек внимание «Баварии».
В контракте 25-летнего футболиста с ПСВ, забившего 2 гола в 2 играх Евро-2020, есть отступные — 15 миллионов евро. Это небольшая сумма в обычных условиях, однако сейчас «Бавария» не хочет тратить много.
При этом Думфрис идеально подходит под требования нового главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна — он хорошо играет в схеме с тремя центральными защитниками.