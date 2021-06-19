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14:58 (мск), источник: Sports.Ru

«Баварии» интересен Думфрис, его отступные — 15 млн евро. Защитник забил 2 гола на Евро

Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис привлек внимание «Баварии».

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Источник: AFP 2021
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В контракте 25-летнего футболиста с ПСВ, забившего 2 гола в 2 играх Евро-2020, есть отступные — 15 миллионов евро. Это небольшая сумма в обычных условиях, однако сейчас «Бавария» не хочет тратить много.

При этом Думфрис идеально подходит под требования нового главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна — он хорошо играет в схеме с тремя центральными защитниками.

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