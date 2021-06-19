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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гризманн планирует отправиться в МЛС после завершения контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился своими планами на будущее.

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Источник: Reuters
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«У меня есть еще три года. Нужно внимательно относиться к своему телу, потому что все может измениться в любой момент. Мой контракт с “Барселоной” действует до июня 2024 года. После этого, думаю, будет самое время поехать в США.

Я люблю эту страну, культуру, НБА, плюс жажда приключений тянет меня туда. Правда, надо помнить, что у меня есть семья, вместе с которой придется туда переезжать. Я бы хотел закончить карьеру в Европе, но я все еще буду хорош для того, чтобы выиграть МЛС, так что лучше это, чем выходить на поле ни с чем, ничего не выигрывать и выглядеть в игре как ничто», — приводит Le Figaro слова Гризманна.

Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 30-летний француз провел 51 матч за команду, на его счету 20 голов и 12 результативных передач.

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