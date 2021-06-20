Азат Нургалиев — 450 матчей в КПЛ
Для капитана «Тобола» Азата Нургалиева игра 16-го тура против талдыкорганского «Жетысу» (2:1) стала 450-й в казахстанской
Для капитана «Тобола» Азата Нургалиева игра 16-го тура против талдыкорганского «Жетысу» (2:1) стала 450-й в казахстанской
В чемпионатах Казахстана Азат Нургалиев дебютировал 15 апреля 2004 года, в Кызылорде, будучи игроком «Ордабасы» в матче против «Кайсара». Свой первый гол забил 8 июля 2004 года в Семипалатинске, в ворота вратаря «Семея» Ильи Байтерякова.
Азат Нургалиев выступал за талдыкорганский «Жетысу» (9 матчей, 4 гола), каскеленский «Сункар» (9 матчей, 2 гола), «Астану» (11 матчей, 6 голов) и шымкентский «Ордабасы» (204 матча, 28 голов). В составе костанайского «Тобола» на сегодняшний день сыграл 217 матчей, забил 47 мячей. Всего в
Азат входит в список 15-ти лучших бомбардиров в истории чемпионатов Казахстана. Является двукратным чемпионом Казахстана, дважды серебряным, а также трижды бронзовым призером чемпионатов Казахстана, обладатель Кубка и Суперкубка РК.