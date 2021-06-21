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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крицюк стал футболистом португальского клуба «Жил Висенте»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на странице португальского футбольного клуба в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 30-летним российским вратарем рассчитано до 2024 года.

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В минувшем сезоне Крицюк выступал за другую португальскую команду — «Белененсеш». За «Краснодар» он играл с 2016 по 2020 год.

«Жил Висенте» выступает в элитном дивизионе чемпионата Португалии — Примейре. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место.

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