Крицюк стал футболистом португальского клуба «Жил Висенте»
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на странице португальского футбольного клуба в Instagram.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на странице португальского футбольного клуба в Instagram.
Соглашение с 30-летним российским вратарем рассчитано до 2024 года.
В минувшем сезоне Крицюк выступал за другую португальскую команду — «Белененсеш». За «Краснодар» он играл с 2016 по 2020 год.
«Жил Висенте» выступает в элитном дивизионе чемпионата Португалии — Примейре. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место.