Месси осчастливил фаната автографом на спине и повторил великий рекорд. Суарес заставил Видаля забить в свои ворота
Аргентинцы одержали вторую победу подряд, а чилийцы после скандала сыграли вничью с Уругваем.
Аргентинцы одержали вторую победу подряд, а чилийцы после скандала сыграли вничью с Уругваем.
Кубок Америки. Группа А
Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)
Гол: А. Д. Гомес, 10.
Аргентина: Э. Мартинес, Тальяфико, Пеццела, К. Ромеро, Молина, Ди Мария (А. Корреа, 81), А. Д. Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 80), Родригес, Месси, Агуэро (К. Корреа, 59).
Парагвай: Сильва, Г. Гомес, Алонсо, Арсамендия, Эспинола, Ал. Ромеро (О. Ромеро, 66), Пирис (Санчес, 82), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ан. Ромеро (Самудио, 88), Альмирон, Авалос.
Предупреждения: Г. Гомес, 16. Паредес, 34. Кардосо Лусена, 78.
Бразилиа. Стадион Национальный.
Победа над Уругваем подняла тонус аргентинской команды, и болельщики искали позитив буквально во всем. Многие, например, обратили внимание, что на тренировке на запястье Лаутаро Мартинеса красовалась красная ленточка, с которой связано много историй. На ЧМ-2018 такую передала Месси мама хорошо знакомого с Лео журналиста, и после игры с Нигерией (2:1) забивший первый гол на турнире капитан показал, что носит амулет на лодыжке.
С тех пор Лео делал аналогичные подарки партнерам по «Барселоне» и сборной. В первом случае переживавший непростой период Филиппе Коутинью сразу оформил дубль, и потом бережно хранил подарок даже во время выступлений в «Баварии». Во втором — получивший презент Дибала
Возможно, история с Мартинесом даже попытка выдать желаемое за действительное и новая легенда о Месси. Однако есть и другая — реальная история о том, как Лео в Instagram обратил внимание на одного из своих персональных фанатов. На спине бразильского болельщика нанесено крутое тату с легендарным уже эпизодом из класико против «Реала», в котором капитан «Барселоны» после гола продемонстрировал трибунам «Сантьяго Бернабеу» свою футболку. Не хватало только автографа, и Месси исполнил свое обещание, сделав своего поклонника самым счастливым человеком на земле.
Что касается игры, то счастливая ленточка не гарантировала Мартинесу место в составе, и впервые с начала турнира Лионель Скалони выпустил с первых минут Агуэро. Благодаря этому болельщики «Барсы» — пусть и с оговорками — могли заглянуть в будущее, а крепкую оборону Парагвая была призвана взламывать старая гвардия, так как с первых минут на поле появились Ди Мария и Папу Гомес. Они и организовали эстетский гол. Хавбек «ПСЖ» вспорол оборону тонким пасом, а изгнанный по ходу сезона из «Аталанты» Гомес изящно подсек мяч над вратарем.
Нельзя сказать, что не проигрывающая уже 16 матчей Аргентина показала выдающийся футбол, но в целом это была уверенная игра в исполнении
Кубок Америки. Группа А
Уругвай — Чили — 1:1 (0:1)
Голы: Варгас, 26 (0:1). Видаль, 66 — в свои ворота (1:1).
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Касерес, 46), Винья (Х. Родригес, 85), Весино (Торрейра, 81), Де Арраскаэта (Торрес, 60), Де ла Крус (Нандес, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.
Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Видаль, Варгас (Менесес, 56), Арангис, Пульгар, Бреретон (Арриагада, 69).
Предупреждения: Вальверде, 13. Сьерральта, 19.
Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
На фоне скандалов с нарушением изоляции чилийская сборная вышла на игру предельно мобилизованной и ответила тем, кто искал в темной комнате черную кошку,
Правда, на перерыв Эдуардо уходил, держась за бедро, и вскоре после начала второго тайма попросил замену. Видимо, случился рецидив повреждения, которое в первом туре на дало форварду доиграть до конца встречу с Аргентиной. Разучившимся же забивать после четырех «сухих» матчей уругвайцам оставалось совсем немного до худшей серии за 119-летнюю историю сборной, однако антирекорд отменил Суарес. Он прервал растянувшееся на 443 минуты ожидание гола
После финального свистка два бывших одноклубника по «Барселоне» долго обсуждали случившееся. При этом было трудно определить, чье касание оказалось решающим, и в итоге взятие ворот внесли в протокол, как автогол Видаля. Чуть позже Артуро
Андрей Кузичев