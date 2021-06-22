Месси осчастливил фаната автографом на спине и повторил великий рекорд. Суарес заставил Видаля забить в свои ворота

Старая гвардия в деле

Кубок Америки. Группа А

Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)

Гол: А. Д. Гомес, 10.

Аргентина: Э. Мартинес, Тальяфико, Пеццела, К. Ромеро, Молина, Ди Мария (А. Корреа, 81), А. Д. Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 80), Родригес, Месси, Агуэро (К. Корреа, 59).

Парагвай: Сильва, Г. Гомес, Алонсо, Арсамендия, Эспинола, Ал. Ромеро (О. Ромеро, 66), Пирис (Санчес, 82), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ан. Ромеро (Самудио, 88), Альмирон, Авалос.

Предупреждения: Г. Гомес, 16. Паредес, 34. Кардосо Лусена, 78.

Бразилиа. Стадион Национальный.

Победа над Уругваем подняла тонус аргентинской команды, и болельщики искали позитив буквально во всем. Многие, например, обратили внимание, что на тренировке на запястье Лаутаро Мартинеса красовалась красная ленточка, с которой связано много историй. На ЧМ-2018 такую передала Месси мама хорошо знакомого с Лео журналиста, и после игры с Нигерией (2:1) забивший первый гол на турнире капитан показал, что носит амулет на лодыжке.

С тех пор Лео делал аналогичные подарки партнерам по «Барселоне» и сборной. В первом случае переживавший непростой период Филиппе Коутинью сразу оформил дубль, и потом бережно хранил подарок даже во время выступлений в «Баварии». Во втором — получивший презент Дибала наконец-то забил свой первый мяч за национальную команду в игре за бронзу на Кубке Америки-2019.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQYR2tVr86D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ESPN FC (@espnfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, история с Мартинесом даже попытка выдать желаемое за действительное и новая легенда о Месси. Однако есть и другая — реальная история о том, как Лео в Instagram обратил внимание на одного из своих персональных фанатов. На спине бразильского болельщика нанесено крутое тату с легендарным уже эпизодом из класико против «Реала», в котором капитан «Барселоны» после гола продемонстрировал трибунам «Сантьяго Бернабеу» свою футболку. Не хватало только автографа, и Месси исполнил свое обещание, сделав своего поклонника самым счастливым человеком на земле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0pUm_cJMOmE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается игры, то счастливая ленточка не гарантировала Мартинесу место в составе, и впервые с начала турнира Лионель Скалони выпустил с первых минут Агуэро. Благодаря этому болельщики «Барсы» — пусть и с оговорками — могли заглянуть в будущее, а крепкую оборону Парагвая была призвана взламывать старая гвардия, так как с первых минут на поле появились Ди Мария и Папу Гомес. Они и организовали эстетский гол. Хавбек «ПСЖ» вспорол оборону тонким пасом, а изгнанный по ходу сезона из «Аталанты» Гомес изящно подсек мяч над вратарем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQZq6LfhE43/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQZq6LfhE43/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQZq6LfhE43/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нельзя сказать, что не проигрывающая уже 16 матчей Аргентина показала выдающийся футбол, но в целом это была уверенная игра в исполнении бело-голубых, и количество собственных моментов превысило то, что создали парагвайцы. Ну, а Месси, хоть и не забил, снова вписал свое имя в историю. Новая неделя началась для него со 147-й игры за национальную команду, и это — повторение достижения Хавьера Маскерано. Уже в следующем туре Лео станет обладателем всех главных рекордов Аргентины: по матчам, голам и результативным передачам. Не хватает только заветного титула.

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Обменяли футболками и голами

Кубок Америки. Группа А

Уругвай — Чили — 1:1 (0:1)

Голы: Варгас, 26 (0:1). Видаль, 66 — в свои ворота (1:1).

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Касерес, 46), Винья (Х. Родригес, 85), Весино (Торрейра, 81), Де Арраскаэта (Торрес, 60), Де ла Крус (Нандес, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.

Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Видаль, Варгас (Менесес, 56), Арангис, Пульгар, Бреретон (Арриагада, 69).

Предупреждения: Вальверде, 13. Сьерральта, 19.

Куяба. Стадион «Арена Пантанал».

На фоне скандалов с нарушением изоляции чилийская сборная вышла на игру предельно мобилизованной и ответила тем, кто искал в темной комнате черную кошку, по-футбольному. Уверенной игрой. В первом тайме Браво выручил на последнем рубеже, а Варгас, сыграв в стенку с натурализованным англичанином Бреретоном, пробил Муслеру потрясающим по силе и точности ударом с острого угла. Так что если звезды «Ла Рохи» и пригласили на вечеринку жриц любви, что никак не подтверждается, лучшему снайперу сборной это только пошло на пользу. Но это, конечно, шутка, и после своего удара форвард передразнил тех, кто распускает слухи. Имеет право, ведь теперь на счету Варгаса уже 14 мячей в рамках Кубка Америки, что является повторением достижения перуанца Герреро и третьим показателем за всю историю турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0jfOGdZwFe4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, на перерыв Эдуардо уходил, держась за бедро, и вскоре после начала второго тайма попросил замену. Видимо, случился рецидив повреждения, которое в первом туре на дало форварду доиграть до конца встречу с Аргентиной. Разучившимся же забивать после четырех «сухих» матчей уругвайцам оставалось совсем немного до худшей серии за 119-летнюю историю сборной, однако антирекорд отменил Суарес. Он прервал растянувшееся на 443 минуты ожидание гола небесно-голубых. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в момент удара Луис нанес повреждение старому другу Видалю, с которым они обменялись футболками, уходя на перерыв.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQZs2SWnEUx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQZs2SWnEUx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQZs2SWnEUx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Copa América (@copaamerica)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После финального свистка два бывших одноклубника по «Барселоне» долго обсуждали случившееся. При этом было трудно определить, чье касание оказалось решающим, и в итоге взятие ворот внесли в протокол, как автогол Видаля. Чуть позже Артуро наконец-то высказался по поводу нарушений антиковидного регламента. Отметив, что из-за травм его команда провела концовку вдесятером, он подчеркнул: ошибка с приглашением парикмахера была, но команда едина, и главный тренер Мартин Ласарте никогда не говорил, что может покинуть сборную.