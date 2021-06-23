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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гэри Невилл верит, что сборная Англии может выиграть Евро-2020

Экс-защитник сборной Англии Гэри Невилл после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 отметил, что не верит в чемпионство англичан.

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Источник: AFP 2021

«Вот пример профессионально выполненной задачи. Не думаю, что сборная Англии способна выиграть этот турнир, переиграв Францию, Португалию, Германию или Испанию. Я искренне верю в то, что можем завоевать золото так, как мы сейчас и играем, создавая блестящие моменты благодаря индивидуальному мастерству и насухо отрабатывая в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Невилла.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.

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