Гэри Невилл верит, что сборная Англии может выиграть Евро-2020

«Вот пример профессионально выполненной задачи. Не думаю, что сборная Англии способна выиграть этот турнир, переиграв Францию, Португалию, Германию или Испанию. Я искренне верю в то, что можем завоевать золото так, как мы сейчас и играем, создавая блестящие моменты благодаря индивидуальному мастерству и насухо отрабатывая в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Невилла.