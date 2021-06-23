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11:48 (мск), источник: Sport24

Мостовой: «Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень игры полузащитника национальной команды и «Спартака» Романа Зобнина.

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Источник: РИА "Новости"

«Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии (смеется). Зобнин ошибся, но на его месте мог любой также ошибиться. Да, Зобнин крепкий, хороший парень, с хорошими физическими данными. Но поверьте мне, в Европе таких ребят с такими же природными данными очень много.

Чтобы выделяться в Европе, надо забивать, отдавать, решать исход игры. А просто бегать, отнимать мяч, выбивать, стараться, к 27 годам забить четыре гола в чемпионате России. О чем тут говорить? И это можно сказать не только в адрес Зобнина, но и в адрес многих наших футболистов», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

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