Мостовой: «Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии»

«Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии (смеется). Зобнин ошибся, но на его месте мог любой также ошибиться. Да, Зобнин крепкий, хороший парень, с хорошими физическими данными. Но поверьте мне, в Европе таких ребят с такими же природными данными очень много.



Чтобы выделяться в Европе, надо забивать, отдавать, решать исход игры. А просто бегать, отнимать мяч, выбивать, стараться, к 27 годам забить четыре гола в чемпионате России. О чем тут говорить? И это можно сказать не только в адрес Зобнина, но и в адрес многих наших футболистов», — цитирует Мостового Metaratings.ru.