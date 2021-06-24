Тренер «Шахтера» устроил чистку состава. Игроки жалуются на домашний газон

«Взамен Адиев намерен взять недешевых игроков, зарплата которых станет значительной нагрузкой для бюджета клуба. Один из таковых — россиянин Евгений Гапон — вряд ли усилил состав команды.



В ближайшее время команду пополнят футболисты, заработная плата которых колеблется в районе 15−20 тысяч долларов. У “Шахтера” не самая стабильная ситуация с финансами. Клуб, к примеру, еще не получил денег от спонсоров на замену поля.



Кстати говоря, газон на главной арене Караганды далеко не лучшего качества, если верить отзывам футболистов “горняков”, “Кызыл-Жара” и “Тараза”. Покрытие пролежало около года на складе. Ровным поверхность поля назвать нельзя. После тренировок футболисты “Шахтера” жалуются на болевые ощущения», — пишет источник.