У Рыжикова есть предложение из Крыма

«Сейчас есть пара предложений. Сергей сказал, что играть больше не собирается, посмотрим, где начнет тренером. Может быть, со второй лиги, не вижу в этом ничего страшного. Будет какой-то конкретный вариант, который его устроит, где команда не развалится через неделю-две, тогда будет разговор. Сперва нужно навести справки, не хочется влезать в какой-то проект, который окажется однодневкой.



О конкретных вариантах говорить не хочется, но из Крыма есть предложение, из других частей России. Куда хочет сам Сергей? Туда, где будет нормальное руководство, где будет чувствовать себя комфортно. Все-таки он — не Капелло, который выбирает из десяти вариантов. Как футболист, он все доказал, но тренер он только начинающий, пока себя не проявил. Надо начинать все с нуля. Работать готов, деньги интересуют не в первую очередь», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».