У Рыжикова есть предложение из Крыма
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы бывшего голкипера «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова», а ныне тренера Сергея Рыжикова, рассказал о будущем своего клиента.
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы бывшего голкипера «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова», а ныне тренера Сергея Рыжикова, рассказал о будущем своего клиента.
«Сейчас есть пара предложений. Сергей сказал, что играть больше не собирается, посмотрим, где начнет тренером. Может быть, со второй лиги, не вижу в этом ничего страшного. Будет
О конкретных вариантах говорить не хочется, но из Крыма есть предложение, из других частей России. Куда хочет сам Сергей? Туда, где будет нормальное руководство, где будет чувствовать себя комфортно.
В марте этого года Рыжиков покинул «Тамбов» и заявил о возможном завершении игровой карьеры. В апреле 40-летний футболист возглавил клуб «Красава», который готовился к дебюту в первенстве ПФЛ. 8 июня стало известно об уходе Рыжикова из «Красавы».