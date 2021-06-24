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11:26 (мск), источник: Sport24

У Рыжикова есть предложение из Крыма

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы бывшего голкипера «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова», а ныне тренера Сергея Рыжикова, рассказал о будущем своего клиента.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас есть пара предложений. Сергей сказал, что играть больше не собирается, посмотрим, где начнет тренером. Может быть, со второй лиги, не вижу в этом ничего страшного. Будет какой-то конкретный вариант, который его устроит, где команда не развалится через неделю-две, тогда будет разговор. Сперва нужно навести справки, не хочется влезать в какой-то проект, который окажется однодневкой.

О конкретных вариантах говорить не хочется, но из Крыма есть предложение, из других частей России. Куда хочет сам Сергей? Туда, где будет нормальное руководство, где будет чувствовать себя комфортно. Все-таки он — не Капелло, который выбирает из десяти вариантов. Как футболист, он все доказал, но тренер он только начинающий, пока себя не проявил. Надо начинать все с нуля. Работать готов, деньги интересуют не в первую очередь», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В марте этого года Рыжиков покинул «Тамбов» и заявил о возможном завершении игровой карьеры. В апреле 40-летний футболист возглавил клуб «Красава», который готовился к дебюту в первенстве ПФЛ. 8 июня стало известно об уходе Рыжикова из «Красавы».

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