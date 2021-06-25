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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионка ОИ Бобровникова прокомментировала свои слова о зарплате Романа Зобнина

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова объяснила, почему возмутилась неоправданно высокими, по её мнению, заработками российских футболистов.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, спортсменка оценила зарплату Романа Зобнина в «Спартаке», которая, как ранее сообщалось, составляет 3,5 млн евро за сезон. Бобровникова в своём «инстаграме» написала: «Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь».

«Сразу скажу — это не зависть. Это эмоции по горячим следам: мы сейчас на сборе в Сочи, вечером посмотрели игру с Данией (1:4), ушли спать расстроенные. С утра в пабликах и СМИ поднимались больные темы — сколько получают игроки, сколько тренеры и так далее. Мой “инстаграм” кишел: Дзюба получает столько, Зобнин столько — и я всё это листаю.

Но ещё я понимаю, что проигрывать можно по-разному. Можно не выиграть, но показать характер — рубиться, грызть землю, ворота. Я не эксперт в футболе, но понимаю спортивные моменты — где есть борьба, а где нет. И утром, увидев зарплаты, подумала: блин, ну пацаны… Обидно и досадно.

Понятно, что, если им платить не 20 млн, а 20 тысяч, уровень не изменится, они играют как умеют. И понятно, что в футболе как в индустрии крутятся совершенно другие деньги, которых нет в гандболе или других видах спорта. Но есть моменты, когда футболу позволено слишком многое, — и дело не в деньгах.

Я как спортсмен выкладываюсь за сборную и страну на 100%, спрашиваю с себя максимум, поэтому жду от коллег такого же. Но когда этого нет и плюсом всплывают все их материальные блага и неравенство в отношении к другим спортсменам, то да, хочется высказаться у себя в соцсетях», — цитирует Бобровникову Sports.ru.

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