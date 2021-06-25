Чемпионка ОИ Бобровникова прокомментировала свои слова о зарплате Романа Зобнина
Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова объяснила, почему возмутилась неоправданно высокими, по её мнению, заработками российских футболистов.
Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова объяснила, почему возмутилась неоправданно высокими, по её мнению, заработками российских футболистов.
Напомним, спортсменка оценила зарплату Романа Зобнина в «Спартаке», которая, как ранее сообщалось, составляет 3,5 млн евро за сезон. Бобровникова в своём «инстаграме» написала: «Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь».
«Сразу скажу — это не зависть. Это эмоции по горячим следам: мы сейчас на сборе в Сочи, вечером посмотрели игру с Данией (1:4), ушли спать расстроенные. С утра в пабликах и СМИ поднимались больные темы — сколько получают игроки, сколько тренеры и так далее. Мой “инстаграм” кишел: Дзюба получает столько, Зобнин столько — и я всё это листаю.
Но ещё я понимаю, что проигрывать можно
Понятно, что, если им платить не 20 млн, а 20 тысяч, уровень не изменится, они играют как умеют. И понятно, что в футболе как в индустрии крутятся совершенно другие деньги, которых нет в гандболе или других видах спорта. Но есть моменты, когда футболу позволено слишком многое, — и дело не в деньгах.
Я как спортсмен выкладываюсь за сборную и страну на 100%, спрашиваю с себя максимум, поэтому жду от коллег такого же. Но когда этого нет и плюсом всплывают все их материальные блага и неравенство в отношении к другим спортсменам, то да, хочется высказаться у себя в соцсетях», — цитирует Бобровникову Sports.ru.