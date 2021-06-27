Стогниенко — о смерти игрока в ЛФЛ: я нахожусь в шоке

«Я редко ходил на матчи команды. А после того, как заболел коронавирусом, вообще три месяца не был. Я сам нахожусь сейчас в шоке, но подробностей не знаю. С парнем я знаком не был. Видимо, команда сильно обновилась. Она у нас достаточно возрастная была», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.