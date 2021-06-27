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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Стогниенко — о смерти игрока в ЛФЛ: я нахожусь в шоке

Популярный комментатор Владимир Стогниенко высказался о смерти футболиста в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы. Журналист также числится в заявке команды, в которой произошёл несчастный случай.

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Источник: РИА "Новости"

«Я редко ходил на матчи команды. А после того, как заболел коронавирусом, вообще три месяца не был. Я сам нахожусь сейчас в шоке, но подробностей не знаю. С парнем я знаком не был. Видимо, команда сильно обновилась. Она у нас достаточно возрастная была», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

С футболистом произошло то же самое, что и с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, однако спасти его не удалось. Информацию подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.

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