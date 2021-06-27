«Скорая ехала 30 минут». Фото с поля, где молодой футболист умер во время матча ЛФЛ в Москве

«Вчера в ЛФЛ умер игрок. Скорая ехала 30 минут. По ситуации с Эриксеном сами знаете — это критически. Естественно, ни машин скорой, ни врачей, ни дефибрилляторов рядом нет. Хотя матчи играются в дикую жару, без возможности переноса иногда», — рассказал корреспондент Sport24 Дмитрий Егоров.

«Сознание Максим потерял спустя 5 минут после начала матча. Особой жары в тот день не было. Я находился на трибуне и видел, как все произошло: Максим бежал по полю, остановился и резко упал на бок — потерял сознание. Судья остановил матч, и игроки пытались оказать первую медицинскую помощь. Врачей на матче не было, пришлось вызывать скорую помощь. Спустя 30 минут приехала бригада скорой помощи, они вкололи Максиму адреналина, но этого оказалось мало. Позже приехала реанимация и пыталась помочь», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом Sport24 Виталием Бородиным.