Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Хорватия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Бельгия
Португалия
10
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
21
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Нидерланды
Чехия
02
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Франция
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
Все события
Фоторепортажи
20Витория от жары задрал шорты. Как прошла тренировка «Спартака» под руководством нового тренера
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
08:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Врач Вартапетов объяснил гибель 17-летнего российского футболиста

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о смерти 17-летнего футболиста в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Исходя из слов одноклубников и друзей, можно предположить, что парень скончался из-за внезапной остановки сердца. Почему это чаще возникает у молодых людей? Сразу две причины: у молодых ребят и подростков это чаще проявляется от недообследования или вовсе отсутствия каких либо обследований, во вторых — молодой возраст сам по себе становится фактором риска (вытекает из первой причины).

Я как бывший сотрудник скорой помощи в составе реанимационной бригады десятки раз оказывал такого рода реанимационные мероприятия. К сожалению, реанимация, даже если ты профессионал и приехал на хорошо оснащённом реанимобиле и у тебя всё под рукой, далеко не всегда бывает успешной. Мы должны понимать, что те минуты и секунды, которые есть до приезда скорой помощи, чаще всего решающие.

У нас нет медицинских подробностей, но ситуация, безусловно, похожа на ту, что случилась с Эриксеном. Единственное отличие — на Евро реанимация была начата немедленно, практически в считаные секунды, а в матче ЛФЛ, видимо, были проблемы. Если мы говорим о клинической смерти и полной остановке сердца и дыхания, то счёт идёт на минуты. После пяти минут промедления шансов выжить практически нет», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сборная Бельгии победила действующих чемпионов Евро португальцев
Судейство Карасева: фанаты негодовали, профессионалы поддержали
Доходы российских призеров Олимпиад за 10 лет упали в два раза
Рой Кин: На месте Роналду я бы гонялся за Феликсом по раздевалке
Сантуш о вылете: Бельгия пробила 6 раз, а мы – 29. Игроки плачут
Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Бельгии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь