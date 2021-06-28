Врач Вартапетов объяснил гибель 17-летнего российского футболиста

«Исходя из слов одноклубников и друзей, можно предположить, что парень скончался из-за внезапной остановки сердца. Почему это чаще возникает у молодых людей? Сразу две причины: у молодых ребят и подростков это чаще проявляется от недообследования или вовсе отсутствия каких либо обследований, во вторых — молодой возраст сам по себе становится фактором риска (вытекает из первой причины).



Я как бывший сотрудник скорой помощи в составе реанимационной бригады десятки раз оказывал такого рода реанимационные мероприятия. К сожалению, реанимация, даже если ты профессионал и приехал на хорошо оснащённом реанимобиле и у тебя всё под рукой, далеко не всегда бывает успешной. Мы должны понимать, что те минуты и секунды, которые есть до приезда скорой помощи, чаще всего решающие.



У нас нет медицинских подробностей, но ситуация, безусловно, похожа на ту, что случилась с Эриксеном. Единственное отличие — на Евро реанимация была начата немедленно, практически в считаные секунды, а в матче ЛФЛ, видимо, были проблемы. Если мы говорим о клинической смерти и полной остановке сердца и дыхания, то счёт идёт на минуты. После пяти минут промедления шансов выжить практически нет», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.