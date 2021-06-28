Аймбетов вернется в клуб РПЛ. «Астана» ищет ему замену

Он принадлежит российским «Крыльям Советов» и должен будет вернуться в расположение команды. Вполне возможно, в составе клуба из Самары форвард сборной Казахстана выступать не будет. Все зависит от решения тренерского штаба «Крыльев Советов».

У Аймбетова есть несколько вариантов продолжения карьеры в чемпионате России. Выступление за рубежом является для него приоритетом. «Астана» уже приступила к поискам нового нападающего. Клуб ведет переговоры с рядом кандидатов из европейских клубов.

С момента перехода в «Астану» Абат Аймбетов сыграл за команду в КПЛ 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.