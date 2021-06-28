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15:07 (мск), источник: Прессбол

«Шахтеру» разрешили перенести матчи 15-го и 16-го туров в связи с участием в квалификации еврокубков

В связи с участием в квалификации еврокубков солигорский «Шахтер» ходатайствовал о переносе матчей 15-го и 16-го туров основных и дублирующих составов.

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БФФ удовлетворила ходатайство и перенесла матчи на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба «желто-черных».

В 15-м туре высшей лиги «Шахтер» встречается с «Гомелем», в 16-м — с «Минском». Встречи были запланированы на 2 и 16 июля соответственно.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (путь чемпионов) «Шахтер» сразится с болгарским «Лудогорцем». Матчи пройдут 7 июля на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (начало — в 20.00 по белорусскому времени) и 13 июля на нейтральном поле — стадионе «Чукарички» в Белграде (22:30).

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