«Шахтеру» разрешили перенести матчи 15-го и 16-го туров в связи с участием в квалификации еврокубков

БФФ удовлетворила ходатайство и перенесла матчи на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба «желто-черных».

В 15-м туре высшей лиги «Шахтер» встречается с «Гомелем», в 16-м — с «Минском». Встречи были запланированы на 2 и 16 июля соответственно.