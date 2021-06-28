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21:39 (мск), источник: Sport24

«Они проигрывают и бегут в мою сторону. А мы бежим в раздевалку!» Судья Карасев — о том, как его пытались побить

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Егорову рассказал о том, как за ним гналась одна из команд на любительском турнире.

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Источник: РИА "Новости"

— В твоей судейской карьере было такое, что игрок на тебя летел и пытался ударить?

— Только на любительском уровне. Пару раз было, очень давно, на КФК. На меня бежали — пришлось тоже убегать от команды, ну, может, от половины команды. Я тогда еще на линии работал. На последних минутах забивается гол, засчитан. А по мнению команды — там вне игры. Свисток судьи, они проигрывают и бегут в мою сторону, а мы бежим в раздевалку. Закрыли дверь в раздевалку, потом все, видимо, сошло на нет — и нормально. Но это случай любительского уровня, представить такое на высоком невозможно.

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