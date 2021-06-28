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28 июня, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли «Неман» со счетом 2:1 в последнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Гродно прошла с преимуществом минчан. Уже в первые 20 минут ветеран динамовской дружины Антон Путило дважды поразил ворота Сергея Курганского. Во второй половине больше атаковали хозяева, и на 80-й минуте Роман Грибовский отыграл один мяч.

Также сегодня футболисты «Витебска» выигрывали в гостях у речицкого «Спутника» со счетом 3:0, но не удержали победу, уступив с результатом 3:4.

Результаты остальных матчей: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 1:1, БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:0, «Ислочь» (Минский район) -«Минск» — 1:1, «Рух» (Брест) — «Слуцк» — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:3, «Сморгонь» — «Гомель» — 1:2.

Турнирное положение после 14 туров: «Шахтер» — 40 очков, БАТЭ — 35, «Рух» — 28, «Гомель» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Динамо» (Брест) — 20, «Минск» — 20, «Витебск» — 19, «Энергетик-БГУ» — 18, Торпедо-БелАЗ — 18, «Ислочь» — 15, «Слуцк» — 11, «Славия» — 9, «Неман» — 8, «Спутник» — 7, «Сморгонь» — 6.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

2 июля. «Минск» — «Сморгонь».

3 июля. «Слуцк» — «Спутник», «Энергетик-БГУ» — «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» — «Неман».

4 июля. «Витебск» — БАТЭ, «Динамо» (Минск) — «Славия», «Динамо» (Брест) — «Рух».

Матч «Гомель» — «Шахтер» перенесен на более поздний срок.

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