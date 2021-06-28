Минское «Динамо» победило «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

Встреча в Гродно прошла с преимуществом минчан. Уже в первые 20 минут ветеран динамовской дружины Антон Путило дважды поразил ворота Сергея Курганского. Во второй половине больше атаковали хозяева, и на 80-й минуте Роман Грибовский отыграл один мяч.