«Зенит» определился с ценником Дриусси. Аргентинцем интересуются в Серии А
Нападающий
Нападающий
В услугах 25-летнего аргентинца заинтересован «Кальяри», информирует Tuttomercatoweb.
Согласно сведениям источника, «Кальяри» уже связался с «Зенитом» для обсуждения потенциальной сделки.
Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в бразильский «Сан-Паулу» или аргентинский «Ривер Плейт».