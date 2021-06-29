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13:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл суд по скандальному трансферу

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу футболиста сборной Казахстана Рамазана Оразова, который со скандалом покинул алматинский «Кайрат».

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Напомним, футболист в марте 2020 года покинул «Кайрат», в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский «Даугавпилс». В июле алмтаинский клуб подал иск в ФИФА и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе были уверены, что переход состоялся по всем правилам. Однако CAS встал на сторону «Кайрата».

«Суд постановил, что ФК “Даугавпилс” должен выплатить ФК “Кайрат” компенсацию за подготовку игрока (Оразова Р.), а также понести все расходы и уплатить взнос в счет судебных издержек ФК “Кайрат” и других расходов, понесенных в связи с этим арбитражным разбирательством», — говорится в сообщении алматинского клуба.

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Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

31 марта Оразов дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Украины (1:1), выйдя на замену на 46-й минуте вместо Асхата Тагыбергена.

Сейчас Оразов свободный агент. В начале июня «Чайка» рассталась с казахстанцем. За российский клуб он выступал с августа и провел 12 матчей, отметился двумя голевыми передачами в ФНЛ (второй по силе дивизион в России).

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