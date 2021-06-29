Вагнер тащит «Кайрат», Карпович сокрушил «Астану», а «Тараз» страдает от судейства. Обзор 18-го тура КПЛ
Корреспондент Vesti.kz кратко рецензировал каждый матч 18-го тура
Корреспондент Vesti.kz кратко рецензировал каждый матч 18-го тура
Невероятно важный матч в борьбе за чемпионство оправдал ожидания и получился столь же зрелищным, как игра в первом круге между этими командами. «Тобол» и «Кайрат» вновь выявили слабые стороны друг друга. Алматинцы пострадали
Какие выводы мы можем сделать по итогам этого противостояния? «Кайрат»
В матче «Кызыл-Жар» — «Астана» было несколько интересных персональных сюжетов. Все мы помним, что в прошлом году Андрей Карпович был в шаге от назначения на пост главного тренера «Астаны». Тогда в руководстве посчитали, что молодому тренеру рановато принимать такую команду. Поэтому для Андрея Владимировича обыграть столичный клуб — это приятно вдвойне. Кроме того, руководители данных клубов не просто родственники, а отец и сын, Григорий Лория против Давида Лория — это опять же любопытная дуэль.
«Астана» как и в матче с «Ордабасы» снова провалила отрезки игры в первом тайме. «Кызыл-Жар» этим блестяще воспользовался. Тихонову удалось разбудить команду лишь после перерыва, показательно, что российский специалист сделал две радикальные замены, убрав опытных Муртазаева и Барсегяна, а на их место выпустил молодых Прокопенко и Басманова. «Астана» пыталась спасти игру, но «Кызыл-Жар» сдюжил и помог конкурентам столичного клуба в чемпионской гонке.
«Шахтер» и «Актобе» — две команды с еврокубковым потенциалом, но на данный момент явно далекие от понятия стабильности. «Шахтер» по словам главного тренера Магомеда Адиева сделал шаг в лучшую сторону и по результатам это действительно так — семь очков в трех матчах. Но, более серьезной проверкой для карагандинцев станет следующая игра против «Астаны».
Многие связывают положительную динамику в результатах «Ордабасы» в связи с прошедшей встречей с болельщиками, хотя объективно, это вряд ли являлось решающим фактором. В матче с «Астаной» шымкентцам благоволила удача, а домашняя победа над «Жетысу» при всем уважении к команде Рината Алюетова не убеждает в том, что теперь «Ордабасы» окончательно нашел свою игру.
«Каспий» так и не сумел взломать оборону «Турана» и это вызвало рефлексию как у болельщиков, так и у футболистов. С одной стороны реакция понятная, но с другой, «Каспий» и без того прыгнул выше головы, при этом демонстрируя смелый, конструктивный и крайне нетипичный стиль игры для КПЛ.
У «Тараза» ситуация примерно такая же, они заслужили приз зрительских симпатий, но как показывает практика, одним составом и с наименьшим количеством иностранцев трудно идти по дистанции без провалов. К тому же, последние два матча проходят при очень спорных судейских решениях против «Тараза». С «Тураном» им возможно забили из офсайда, а в Уральске первый гол случился после назначения пенальти, где и близко не видно
В отличие от выезда в Актау, игра в другом западном городе для «Кайсара» сложилась не так успешно и результативно. «Атырау» был традиционно рационален и до 74-й минуты вел в счете. Гостей спас капитан команды Думан Нарзилдаев, которому снова удалось забить дальним ударом. Для «Кайсара» ничья с таким соперником в гостях вроде бы хороший результат, но если посмотреть на таблицу, положение команды Владимира Никитенко