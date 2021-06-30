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09:59 (мск), источник: ТАСС

Кирилла Кокорина задержали за драку в кафе на севере Москвы

По предварительным данным, он был пьян.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, Кокорин был пьян.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким, устроившие две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года, были осуждены 8 мая 2019 года Пресненским судом: Мамаев и Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины — на 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Кириллу Кокорину и Протасовицкому, оправдав их по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ («Побои»), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсацию.

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