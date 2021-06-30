Брата Кокорина снова задержали за пьяную драку. Что на это раз случилось?

Что произошло

В среду Telegram-канал «112» сообщил, что полицией был задержан Кирилл Кокорин, младший брат известного российского футболиста. Он и его друг Карен Григорян устроили драку на севере Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди пытались пройти в один из ресторанов без QR-кодов.

С 28 июня по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина рестораны и кафе, кроме летних веранд, можно посещать только при предъявлении специального QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса и факта перенесенного заболевания.

Из-за отсутствия этого кода у Кокорина возник конфликт с охранником, переросший в итоге в драку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали молодых людей и увезли в отделение МВД по Пресненскому району.

Интересные подробности

По информации все того же Telegram-канала «112», вечер перед дракой Кирилл провел в компании с моделью и дочерью сталелитейного магната Люсьен Белоусовой.

Кокорин вместе с Кареном Григоряном и Белоусовой ночью катались на автомобиле девушки. При этом в Instagram Люсьен нет упоминаний Кирилла в последних сториз. Отмечается, что Белоусова не участвовала в потасовке, однако полиция уже устанавливает ее местонахождение из-за того, что в машине присутствовал непристегнутый пассажир — Григорян. Им обоим грозим как минимум административный штраф.

Какое наказание?

Через несколько часов Кокорина-младшего и Григоряна отпустили из отдела полиции, на обоих было заведено административное правонарушение.

Что было до этого случая

Кирилл Кокорин уже был осужден за драку ранее. 8 мая 2019 года Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист Павел Мамаев попали в скандальную историю.

Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В первой на выходе из ночного клуба пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй в «Кофемании» — директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

6 сентября 2019 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.