Брата Кокорина снова задержали за пьяную драку. Что на это раз случилось?
30 июня полиция задержала младшего брата футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина — Кирилла.
30 июня полиция задержала младшего брата футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина — Кирилла.
В среду
С 28 июня по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина рестораны и кафе, кроме летних веранд, можно посещать только при предъявлении специального
По информации все того же
Кокорин вместе с Кареном Григоряном и Белоусовой ночью катались на автомобиле девушки. При этом в Instagram Люсьен нет упоминаний Кирилла в последних сториз. Отмечается, что Белоусова не участвовала в потасовке, однако полиция уже устанавливает ее местонахождение
Через несколько часов
Кирилл Кокорин уже был осужден за драку ранее. 8 мая 2019 года Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист Павел Мамаев попали в скандальную историю.
Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В первой на выходе из ночного клуба пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй в «Кофемании» — директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.
6 сентября 2019 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об
19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об