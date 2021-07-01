Личный джет, отсутствие зарплаты и проект в России. Какова роль Бердыева в «Кайрате»

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как именитый специалист возобновил работу в Казахстане.

Как мы помним, Бердыев посещал Алматы еще в марте нынешнего года и уже тогда (после матчей Суперкубка Казахстана) он дал определенные консультации Алексею Шпилевскому (на тот момент главному тренеру «Кайрата»). В мае перед важной игрой с «Астаной» опытный тренер, вероятно, вновь повлиял на некоторые детали в подготовке к этой встрече.

Сейчас Бердыев помогает Кириллу Кекеру, который руководит «Кайратом» после ухода Шпилевского. При этом он не проводит тренировки, а ограничивается лишь рекомендациями.

«Вопреки всеобщему мнению Курбан Бердыев не проводит тренировки “Кайрата”. Более того, он не заходит в раздевалку команды и не беседует с игроками. Однако иногда он посещает занятия алматинцев и отдельно работает с защитниками. А очевидцы утверждают, что в Костанае Бердыев делал пометки в блокноте и отправлял записки с рекомендациями Кириллу Кекеру», — пишет инсайдер Айдын Кожамет.

Читайте также Бердыев категорически отказался от зарплаты в «Кайрате» и будет работать бесплатно

Поскольку Бердыев также задействован в проекте «Кайрат-Москва», для комфортного и удобного перемещения из Казахстана в Россию Кайрат Боранбаев выделил специалисту личный джет. При этом главный руководитель клуба уже не раз отмечал, что Бердыев не получает зарплату в «Кайрате».

Присутствие опытного специалиста в Казахстане, и в частности в Алматы, мгновенно вызвало интерес у некоторых отечественных (и во многом молодых) тренеров, которым важны диалог и профессиональные консультации от Бердыева. Так, к Курбану Бекиевичу уже обращался тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов, у них была беседа перед матчем «молодежки» с Бельгией.

Что касается поста главного тренера «Кайрата», то тут утверждать мы не можем, но определенные предположения по этому вопросу есть. Кандидатура Сергея Реброва, которая возникла в проекции «Кайрата», скорее всего, была подкреплена рекомендацией от Бердыева, который хорошо знаком с украинским тренером еще по совместной работе в «Рубине».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему сам Бердыев не возглавил команду? В России есть мнение, что он не сторонник браться за работу уже по ходу сезона. Кроме того, не исключено, что тренер по-прежнему нацелен на работу в амбициозном клубе РПЛ или со сборной России. Вероятно, поэтому его официальная должность в «Кайрате» выглядит универсальной и вроде бы ни к чему не обязывающей.