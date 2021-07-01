Личный джет, отсутствие зарплаты и проект в России. Какова роль Бердыева в «Кайрате»
Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета ФК «Кайрат» и теперь имеет достаточно весомый уровень влияния в алматинском клубе.
Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета ФК «Кайрат» и теперь имеет достаточно весомый уровень влияния в алматинском клубе.
Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как именитый специалист возобновил работу в Казахстане.
Как мы помним, Бердыев посещал Алматы еще в марте нынешнего года и уже тогда (после матчей Суперкубка Казахстана) он дал определенные консультации Алексею Шпилевскому (на тот момент главному тренеру «Кайрата»). В мае перед важной игрой с «Астаной» опытный тренер, вероятно, вновь повлиял на некоторые детали в подготовке к этой встрече.
Сейчас Бердыев помогает Кириллу Кекеру, который руководит «Кайратом» после ухода Шпилевского. При этом он не проводит тренировки, а ограничивается лишь рекомендациями.
«Вопреки всеобщему мнению Курбан Бердыев не проводит тренировки “Кайрата”. Более того, он не заходит в раздевалку команды и не беседует с игроками. Однако иногда он посещает занятия алматинцев и отдельно работает с защитниками. А очевидцы утверждают, что в Костанае Бердыев делал пометки в блокноте и отправлял записки с рекомендациями Кириллу Кекеру», — пишет инсайдер Айдын Кожамет.
Поскольку Бердыев также задействован в проекте «Кайрат-Москва», для комфортного и удобного перемещения из Казахстана в Россию Кайрат Боранбаев выделил специалисту личный джет. При этом главный руководитель клуба уже не раз отмечал, что Бердыев не получает зарплату в «Кайрате».
Присутствие опытного специалиста в Казахстане, и в частности в Алматы, мгновенно вызвало интерес у некоторых отечественных (и во многом молодых) тренеров, которым важны диалог и профессиональные консультации от Бердыева. Так, к Курбану Бекиевичу уже обращался тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов, у них была беседа перед матчем «молодежки» с Бельгией.
Что касается поста главного тренера «Кайрата», то тут утверждать мы не можем, но определенные предположения по этому вопросу есть. Кандидатура Сергея Реброва, которая возникла в проекции «Кайрата», скорее всего, была подкреплена рекомендацией от Бердыева, который хорошо знаком с украинским тренером еще по совместной работе в «Рубине».
Почему сам Бердыев не возглавил команду? В России есть мнение, что он не сторонник браться за работу уже по ходу сезона. Кроме того, не исключено, что тренер
Добавим, что после 18 туров «Кайрат» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице КПЛ, отставая на пять баллов от лидирующего «Тобола».