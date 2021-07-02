Они теперь безработные: Месси, Рамос, Лунев и другие свободные агенты

30 июня истекли контракты у многих видных футболистов. Мы составили десятку тех, кто на данный момент официально не трудоустроен.
Джанлуиджи Доннарумма
- Возраст: 22 года
- Амплуа: вратарь
- Стоимость: 60 миллионов евро (здесь и далее по версии transfermarkt.com)
- Последний клуб: «Милан»
- Вероятный маршрут: «ПСЖ»
Голкипер сборной Италии попрощался с «Миланом» в конце сезона и вот-вот должен перейти в «ПСЖ». Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо уже не раз подчеркивал детали сделки — контракт будет подписан до 2026 года, вратарь уже даже прошел медобследование перед трансфером. Однако официально о сделке все еще не объявлено, так что формально Доннарумма — свободный агент.
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Андрей Лунев
- Возраст: 29 лет
- Амплуа: вратарь
- Стоимость: 5 миллионов евро
- Последний клуб: «Зенит»
- Вероятный маршрут: «Зенит».
У чемпионов России непростая ситуация с вратарями. Изначально на первый сбор «Зенита» были вызваны только Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, а Андрей Лунев до сих пор в Санкт-Петербурге. Все дело в контракте: соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня, и голкипер пока не хочет продлевать его на условиях, предложенных клубом. Скорее всего, стороны все-таки найдут компромисс, но время потеряют.
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Серхио Рамос
- Возраст: 35 лет
- Амплуа: защитник
- Стоимость: 10 миллионов евро
- Последний клуб: «Реал»
- Вероятный маршрут: «ПСЖ», «Ювентус».
Маститый испанский защитник отдал мадридскому суперклубу 16 лет, но все-таки покинул его. В последнее время капитана «Реала» мучили травмы, и они с клубом не могли сойтись по условиям нового соглашения. Теперь Рамос свободный агент, но предложения у него уже есть. Пока самый вероятный вариант — «ПСЖ».
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Эльсеид Хюсай
- Возраст: 27 лет
- Амплуа: защитник
- Стоимость: 13 миллионов евро
- Последний клуб: «Наполи»
- Вероятный маршрут: «Лацио».
Этим албанским защитником зимой интересовался «Спартак», а еще весной Хюсай объявил об уходе из «Наполи». Вряд ли он отправится в Москву — сейчас у красно-белых занято место на правом фланге защиты. Скорее всего, Хюсай воссоединится с Маурицио Сарри в «Лацио».
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Никола Максимович
- Возраст: 29 лет
- Амплуа: защитник
- Стоимость: 10 миллионов евро
- Последний клуб: «Наполи»
- Вероятный маршрут: «Рома».
Бывший защитник «Спартака» в последний сезон нечасто играл за «Наполи» и покинул клуб, когда закончился контракт. Итальянские СМИ считают, что серб может перейти в «Рому» Жозе Моуринью.
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Давид Луиз
- Возраст: 34 года
- Амплуа: защитник
- Стоимость: 4 миллиона евро
- Последний клуб: «Арсенал»
- Вероятный маршрут: «Марсель».
Игра бразильца давно не впечатляет, и многие болельщики «Арсенала» с радостью восприняли новость о том, что Давид Луиз покинет клуб. Вместе с бразильцем лондонцы объявили о расставании с вратарем Мэтью Райаном и хавбеками Мартином Эдегором и Дани Себальосом. Ходят слухи, что Луиз уже согласовал контракт с «Марселем» и скоро присоединится к новой команде Хорхе Сампаоли.
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Жером Боатенг
- Возраст: 32 года
- Амплуа: защитник
- Стоимость: 8,5 миллиона евро
- Последний клуб: «Бавария»
- Вероятный маршрут: «Монако», «Герта», «Лацио», «Рома».
В конце мая болельщики «Баварии» красочным баннером попрощались со многими творцами последних побед. Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии, Хави Мартинес уехал в Катар, Дуглас Коста вернулся в «Гремио», Давид Алаба перешел в «Реал», а Жером Боатенг пока не нашел себе работу. Ганский немец отдал «Баварии» десять лет, выиграл с ней все что возможно не по одному разу, но скоро выйдет на пенсию.
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Патрик ван Анхолт
- Возраст: 30 лет
- Амплуа: защитник
- Стоимость: 7 миллионов евро
- Последний клуб: «Кристал Пэлас»
- Вероятный маршрут: «Арсенал», «Интер».
Защитник сборной Нидерландов неплохо сыграл на Евро-2020, так что, может быть, кто-то из именитых клубов в ближайшее время предложит ван Анхолту контракт. Ван Анхолт известен как крепкий фланговый защитник для середняков вроде «Кристал Пэлас», но и большим клубам голландец не помешает.
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Лионель Месси
- Возраст: 34 года
- Амплуа: нападающий
- Стоимость: 80 миллионов евро
- Последний клуб: «Барселона»
- Вероятный маршрут: «Барселона».
Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолго. Эпопея с контрактом Месси продолжается уже несколько лет. Прошлым летом аргентинец едва не покинул «Барселону», но все-таки решил остаться, надеясь, что смена руководства в клубе на что-то повлияет. Однако футболист и клуб все еще не подписали новое соглашение, так что 1 июля Месси впервые с 2000 года остался без контракта с «Барселоной». Тем не менее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уверяет, что обе стороны хотят продолжения сотрудничества и найдут компромисс.
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Стеван Йоветич
- Возраст: 31 год
- Амплуа: нападающий
- Стоимость: 5 миллионов евро
- Последний клуб: «Монако»
- Вероятный маршрут: «Лацио».
Черногорский форвард играл за монегасков четыре года, но после разрыва крестообразных связок в апреле 2019 года превратился в запасного. Похоже, что больше с Александром Головиным Йоветич не сыграет — «Монако» не стал продлевать соглашение с форвардом, и он, видимо, вернется в серию А.
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