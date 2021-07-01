Вау, матч КПЛ впервые рассудит женщина. У нее достаточно опыта: работала на женском Евро и ЛЧ, а также в Первой лиге
Тихая сенсация.
Тихая сенсация.
КФФ опубликовала очередную новость из разряда тех, которые обычно интересны либо журналистам, либо любителям прогнозировать — о назначениях судей на матчи 19-го тура КПЛ.
Однако в этот раз в рядовые отчеты вкралась сенсация: впервые в истории нашей
Эльвире Нурмустафиной 35 лет, она из Темиртау и в деле уже давно: была лайнсменом в Первой лиге еще в 2010-м, отработав к 2012-му за 20 матчей. Затем ей доверили матчи дублеров и молодежных команд.
Впервые отработать в качестве главного рефери удалось в 2013-м, когда во втором по значимости дивизионе «Окжетпес» вынес «БИИК» (6:0) — в компенсированное время второго тайма Улан Жаксыбаев получил вторую желтую и покинул поле.
В 2017-м она рассудила «Экибастуз» и «Байконур» (0:2), раздав пять желтых карточек. С тех пор у Нурмустафиной за два десятка матчей в качестве главного судьи Первой лиги.
В большинстве из них она не скупилась на карточки — впрочем, кажется, в дивизионе нет проблем с причинами для таких решений (вспомнить хотя бы недавние потасовки). Эльвира отработала два матча ранних этапов Кубка Казахстана, а в элитном дивизионе прежде удавалось побыть резервным судьей.
Есть у нее и европейский опыт: казахстанка попадала в списки арбитров ФИФА в женском футболе еще в 2013 году.
А в 2019-м судейский комитет УЕФА присвоил ей первую категорию — на предстоящий европейский сезон таких судей было заявлено всего 17.
Нурмустафиной доверяли судейство матчей престижных женских турниров: Евро-2019 среди девушек до 19 лет, отбора чемпионата Европы-2022, Лиги чемпионов. На некоторых играх, включая международные и мужские, ей ассистировали Елена Алистратова из Костаная и алматинка Наргис Магау.
Любимая цитата арбитра в соцсетях: «Любой может быть любым».
В субботу предстоит новый вызов: на таком уровне работать еще не доводилось. Ассистировать Эльвире будут Алиби Мергазы из Семея и Самат Тергеусизов из Алматы.
Что из этого получится?