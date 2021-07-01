Вау, матч КПЛ впервые рассудит женщина. У нее достаточно опыта: работала на женском Евро и ЛЧ, а также в Первой лиге

КФФ опубликовала очередную новость из разряда тех, которые обычно интересны либо журналистам, либо любителям прогнозировать — о назначениях судей на матчи 19-го тура КПЛ.

Однако в этот раз в рядовые отчеты вкралась сенсация: впервые в истории нашей Премьер-лиги главным судьей матча будет женщина. Это случится в матче «Жетысу» — «Кызыл-Жар» в Талдыкоргане.

Эльвире Нурмустафиной 35 лет, она из Темиртау и в деле уже давно: была лайнсменом в Первой лиге еще в 2010-м, отработав к 2012-му за 20 матчей. Затем ей доверили матчи дублеров и молодежных команд.

Впервые отработать в качестве главного рефери удалось в 2013-м, когда во втором по значимости дивизионе «Окжетпес» вынес «БИИК» (6:0) — в компенсированное время второго тайма Улан Жаксыбаев получил вторую желтую и покинул поле.

В 2017-м она рассудила «Экибастуз» и «Байконур» (0:2), раздав пять желтых карточек. С тех пор у Нурмустафиной за два десятка матчей в качестве главного судьи Первой лиги.

В большинстве из них она не скупилась на карточки — впрочем, кажется, в дивизионе нет проблем с причинами для таких решений (вспомнить хотя бы недавние потасовки). Эльвира отработала два матча ранних этапов Кубка Казахстана, а в элитном дивизионе прежде удавалось побыть резервным судьей.

Есть у нее и европейский опыт: казахстанка попадала в списки арбитров ФИФА в женском футболе еще в 2013 году.

А в 2019-м судейский комитет УЕФА присвоил ей первую категорию — на предстоящий европейский сезон таких судей было заявлено всего 17.

Нурмустафиной доверяли судейство матчей престижных женских турниров: Евро-2019 среди девушек до 19 лет, отбора чемпионата Европы-2022, Лиги чемпионов. На некоторых играх, включая международные и мужские, ей ассистировали Елена Алистратова из Костаная и алматинка Наргис Магау.

Любимая цитата арбитра в соцсетях: «Любой может быть любым».

В субботу предстоит новый вызов: на таком уровне работать еще не доводилось. Ассистировать Эльвире будут Алиби Мергазы из Семея и Самат Тергеусизов из Алматы.