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09:09 (мск), источник: Sports.Ru

Инфантино о трансферах: «До пандемии потратили за год 7 млрд долларов, 700 млн получили агенты, 70 — клубы, воспитавшие игроков. Нужна реформа»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о необходимости реформы трансферных отношений между клубами.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вспомнить последний год перед пандемией, то на международном рынке трансферов было потрачено 7 миллиардов долларов. Из этой суммы 700 миллионов долларов пошли непосредственно агентам, и только 70 миллионов — клубам, которые тренировали и развивали игроков.

Наш принцип — нужно реформировать трансферный рынок, потому что мы не считаем правильным иметь такой огромный денежный поток без каких-либо правил.

Клиринговая палата гарантирует, что клубы, занимающиеся обучением игроков, смогут получить причитающиеся им деньги, поскольку существует механизм солидарности, который устанавливает, что 5% стоимости трансфера должны выплачиваться клубам, готовившим игроков. Это уже в наших правилах.

Но факт в том, что выплачивается только 60 или 70 миллионов долларов.

Почему? Потому что это маленькие клубы, которые не располагают большими средствами, которые не знают, что могут получить эти деньги. Им недостает времени, чтобы просить об этом, или же денег, чтобы заплатить адвокатам за обращение в суд. Поэтому мы хотим автоматизировать все это, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса», — сказал Инфантино.

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