УЕФА отказал крымским футбольным клубам в европейских соревнованиях

«У нас была встреча с коллегами УЕФА. Мы задали вопрос в лоб. Уже прошло шесть лет, мы провели шесть чемпионатов, поэтому смогут ли наши клубы надеяться на участие в европейских футбольных турнирах, как вы нам обещали, или в российском чемпионате? На что коллеги из УЕФА четко сказали, что в ближайшее время наши клубы не смогут участвовать ни в европейских футбольных соревнованиях, ни в российском чемпионате», — сказал Ветоха.
По его словам, УЕФА аргументирует свою позицию тем, что Крым большинством стран ООН признан территорией Украины.
«Мы пытаемся изменить ситуацию, но пока ничего не получается. Украина блокирует все. Будем ждать следующей рабочей встречи с представителями УЕФА», — подчеркнул Ветоха.
При этом, по его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с фактической изоляцией крымских клубов, сам спорт на территории полуострова развивается, открыта и успешно работает академия футбола.
В июле 2015 года при содействии УЕФА был создан КФС со специальным статусом. Его цель — развитие и популяризация профессионального футбола на территории полуострова.