УЕФА отказал крымским футбольным клубам в европейских соревнованиях

«У нас была встреча с коллегами УЕФА. Мы задали вопрос в лоб. Уже прошло шесть лет, мы провели шесть чемпионатов, поэтому смогут ли наши клубы надеяться на участие в европейских футбольных турнирах, как вы нам обещали, или в российском чемпионате? На что коллеги из УЕФА четко сказали, что в ближайшее время наши клубы не смогут участвовать ни в европейских футбольных соревнованиях, ни в российском чемпионате», — сказал Ветоха.