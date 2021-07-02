Георгий Черданцев = доброта. Откликнулся на просьбу мальчика и прокомментировал матч детского чемпионата
Просто красавец!
Просто красавец!
Давайте немного отвлечемся от Евро и хаотичных цитат Станислава Черчесова — их сегодня слишком много. Вместо этого просто отправим пачку респектов Георгию Черданцеву, который прокомментировал игру детского чемпионата между «Царским Селом» и СШОР «Московского района — 2» — об этом его попросил вратарь одной из команд Гриша Шильников.
10-летний Гриша живет в Петербурге, играет за «Царское Село», а еще ведет небольшой
Через несколько дней Черданцев прокомментировал игру, а на
«Огромное спасибо топовому комментатору и спортивному журналисту Георгию Черданцеву, что согласился прокомментировать наш матч! Это лучший подарок в международный день детского футбола! Вы лучший!».
Возможно, вы уже знаете Гришу по истории, которая произошла еще в мае. Тогда ему помог тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев — кстати, он ведет классный блог на Sports.ru, в котором рассказывает о тонкостях вратарского мастерства.
За несколько дней до этого Андрей играл в воротах «Урала» в матче с «Амкалом» — командой, полностью состоящей из блогеров. После него он прислал нарезку своей игры и послематчевый комментарий — Гриша вновь получил отличный видеоролик и море позитива.
Хочется, чтобы таких историй в нашем футболе было как можно больше.