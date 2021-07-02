Георгий Черданцев = доброта. Откликнулся на просьбу мальчика и прокомментировал матч детского чемпионата

Давайте немного отвлечемся от Евро и хаотичных цитат Станислава Черчесова — их сегодня слишком много. Вместо этого просто отправим пачку респектов Георгию Черданцеву, который прокомментировал игру детского чемпионата между «Царским Селом» и СШОР «Московского района — 2» — об этом его попросил вратарь одной из команд Гриша Шильников.

10-летний Гриша живет в Петербурге, играет за «Царское Село», а еще ведет небольшой ютуб-канал, где вместе с папой выкладывает видео с игр и разбирает вратарское искусство. Именно с отцом в начале июня они и написали письмо Черданцеву. В нем мальчик рассказал, что мечтает о том, чтобы Георгий прокомментировал их матч, в конце оставил номер телефона, на который, собственно, и получил долгожданный ответ — он согласился.

Через несколько дней Черданцев прокомментировал игру, а на ютуб-канале юного кипера появился ролик, в котором Георгий предстал во всей красе. Под видео — слова благодарности и радость мальчика от случившегося.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/59gzHXYI-3g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Огромное спасибо топовому комментатору и спортивному журналисту Георгию Черданцеву, что согласился прокомментировать наш матч! Это лучший подарок в международный день детского футбола! Вы лучший!».

Это уже не первая добрая история с Гришей. В мае тренер вратарей «Урала» отправлял ему нарезку своей игры и послематчевый комментарий

Возможно, вы уже знаете Гришу по истории, которая произошла еще в мае. Тогда ему помог тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев — кстати, он ведет классный блог на Sports.ru, в котором рассказывает о тонкостях вратарского мастерства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J13Bo7Zh8EA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько дней до этого Андрей играл в воротах «Урала» в матче с «Амкалом» — командой, полностью состоящей из блогеров. После него он прислал нарезку своей игры и послематчевый комментарий — Гриша вновь получил отличный видеоролик и море позитива.