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21:21 (мск), источник: Sports.Ru

Георгий Черданцев = доброта. Откликнулся на просьбу мальчика и прокомментировал матч детского чемпионата

Просто красавец!

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Источник: РИА "Новости"

Давайте немного отвлечемся от Евро и хаотичных цитат Станислава Черчесова — их сегодня слишком много. Вместо этого просто отправим пачку респектов Георгию Черданцеву, который прокомментировал игру детского чемпионата между «Царским Селом» и СШОР «Московского района — 2» — об этом его попросил вратарь одной из команд Гриша Шильников.

10-летний Гриша живет в Петербурге, играет за «Царское Село», а еще ведет небольшой ютуб-канал, где вместе с папой выкладывает видео с игр и разбирает вратарское искусство. Именно с отцом в начале июня они и написали письмо Черданцеву. В нем мальчик рассказал, что мечтает о том, чтобы Георгий прокомментировал их матч, в конце оставил номер телефона, на который, собственно, и получил долгожданный ответ — он согласился.

Через несколько дней Черданцев прокомментировал игру, а на ютуб-канале юного кипера появился ролик, в котором Георгий предстал во всей красе. Под видео — слова благодарности и радость мальчика от случившегося.

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«Огромное спасибо топовому комментатору и спортивному журналисту Георгию Черданцеву, что согласился прокомментировать наш матч! Это лучший подарок в международный день детского футбола! Вы лучший!».

Это уже не первая добрая история с Гришей. В мае тренер вратарей «Урала» отправлял ему нарезку своей игры и послематчевый комментарий

Возможно, вы уже знаете Гришу по истории, которая произошла еще в мае. Тогда ему помог тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев — кстати, он ведет классный блог на Sports.ru, в котором рассказывает о тонкостях вратарского мастерства.

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За несколько дней до этого Андрей играл в воротах «Урала» в матче с «Амкалом» — командой, полностью состоящей из блогеров. После него он прислал нарезку своей игры и послематчевый комментарий — Гриша вновь получил отличный видеоролик и море позитива.

Хочется, чтобы таких историй в нашем футболе было как можно больше.

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