Перу по пенальти обыграл Парагвай в матче ¼ финала Кубка Америки с 6 забитыми мячами

Основное время встречи победителя не выявило — 3:3, а в серии пенальти победу одержала сборная Перу. Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте защитником сборной Парагвая Густаво Гомесом. Однако затем до конца тайма форвард Перу Джанлука Лападула дважды поразил ворота соперников и вывел свою национальную сборную вперёд в счёте.

На старте второго тайма Парагваю усилиями Хуниора Алонсо удалось восстановить паритет. За 10 минут до конца встречи перуанцы благодаря забитому мячу Йосимара Йотуна вновь вышли вперёд, но не сумели удержать преимущество, пропустив на 90-й минуте от вышедшего на замену форварда парагвайской сборной Габриэля Авалоса.

В серии пенальти сильнее оказались игроки сборной Перу — 4:3.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kZjDOpeLNRI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что на 3-й добавленной к первому тайму минуте за второе предупреждение в матче поле Густаво Гомеса сборная Парагвая осталась в меньшинстве, а на 85-й минуте составы уравнялись после удаления Андре Каррильо.