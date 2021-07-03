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08:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Перу по пенальти обыграл Парагвай в матче ¼ финала Кубка Америки с 6 забитыми мячами

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч ¼ финала Кубка Америки — 2020, в котором сошлись сборные Перу и Парагвая.

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Источник: AFP 2021

Основное время встречи победителя не выявило — 3:3, а в серии пенальти победу одержала сборная Перу. Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте защитником сборной Парагвая Густаво Гомесом. Однако затем до конца тайма форвард Перу Джанлука Лападула дважды поразил ворота соперников и вывел свою национальную сборную вперёд в счёте.

На старте второго тайма Парагваю усилиями Хуниора Алонсо удалось восстановить паритет. За 10 минут до конца встречи перуанцы благодаря забитому мячу Йосимара Йотуна вновь вышли вперёд, но не сумели удержать преимущество, пропустив на 90-й минуте от вышедшего на замену форварда парагвайской сборной Габриэля Авалоса.

В серии пенальти сильнее оказались игроки сборной Перу — 4:3.

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Отметим, что на 3-й добавленной к первому тайму минуте за второе предупреждение в матче поле Густаво Гомеса сборная Парагвая осталась в меньшинстве, а на 85-й минуте составы уравнялись после удаления Андре Каррильо.

В полуфинале Кубка Америки — 2021 Перу будет противостоять сборная Бразилии.

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