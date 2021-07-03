Бразилии в меньшинстве удалось обыграть Чили и выйти в полуфинал Кубка Америки

Победу в матче одержали номинальные хозяева поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте полузащитником сборной Бразилии Лукасом Пакета.

Уже спустя две минуты бразильцы остались в меньшинстве после опасной игры форварда Габриэла Жезуса, однако реализовать численное преимущество игрокам Чили так и не удалось.

Напомним, что ранее определился соперник сборной Бразилии по полуфиналу Кубка Америки. Им стала сборная Перу, которая в драматичном матче обыграла Парагвай в серии пенальти, а основное время завершилось вничью — 3:3, при этом в матче было зафиксировано два удаления, по одному у каждой из сторон.