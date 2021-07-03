Видаль назвал клоуном арбитра матча Бразилия — Чили

«Нам очень грустно, мы заслужили гораздо большего. В таких матчах нужен храбрый арбитр, справедливый, а не клоун. Нам просто не хватило гола. Если есть судья, который не разрешает играть и все время останавливает игру и считает себя звездой шоу, тогда это очень сложно.

Тем не менее, нас обыграли фавориты, команда, которая играла дома. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой», — цитирует DirecTV Sports Видаля.