Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Украина
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
П 1:3
11
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
Все события
Фоторепортажи
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
08:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Видаль назвал клоуном арбитра матча Бразилия — Чили

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль раскритиковал арбитра после поражения от Бразилии в ¼ финала Кубка Америки (0:1).

Наверх
Источник: AFP 2021

Бразильцы почти весь второй тайма играли в меньшинстве после удаления Габриэла Жезуса.

«Нам очень грустно, мы заслужили гораздо большего. В таких матчах нужен храбрый арбитр, справедливый, а не клоун. Нам просто не хватило гола. Если есть судья, который не разрешает играть и все время останавливает игру и считает себя звездой шоу, тогда это очень сложно.
Тем не менее, нас обыграли фавориты, команда, которая играла дома. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой», — цитирует DirecTV Sports Видаля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет против Перу, которая по пенальти обыграла Парагвай.

Читайте также
 Черчесова призывают омолаживать состав. Но на Евро не хватило именно вожаков-ветеранов
Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой
Италия идеально прошла проверку топ-соперником в лице Бельгии
Де Брейне рассказал, что играл против Италии с разрывом связок
Унай Симон: Я бы отдал приз лучшему игроку матча Яну Зоммеру
«За нас почти вся Европа». Украина готова к рубке с Англией
Мартинес: Мы не выиграли Евро, но можем гордиться командой
Одноклубник Капризова получил контракт на 42 млн долларов
«Тампа» не замечает «Монреаль». До Кубка Стэнли – одна победа
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь