Азат Нургалиев — легенда КПЛ: дебютировал еще в 2004-м, феерил в матче против «Галатасарая», а сейчас переживает вторую молодость
Недавно игрок отметил 450 матчей в КПЛ.
Недавно игрок отметил 450 матчей в КПЛ.
В игре 16 тура между «Тоболом» и «Жетысу» состоялась интересное событие — капитан «Тобола» Азат Нургалиев провел 450-й матч в КПЛ.
Воспитанник шымкентского футбола дебютировал в КПЛ в 2004 году, в матче против «Кайсара». Уже в 2006 году игрок перешел в амбициозный «Тобол» — тогда только ввели правило об обязательном наличии на поле молодых игроков, что помогло Нургалиеву уверенно закрепиться в основе костанайского клуба.
В следующем году «Тобол» стал победителем Кубка Интертото, а Нургалиев принял участие во всех матчах турнира. В том же году Нургалиев стал обладателем Кубка Казахстана: «Тобол» в финале обыграл родной для игрока «Ордабасы».
Тот период был золотым для костанайцев — клуб семь лет подряд входил в тройку лучших в чемпионате и регулярно участвовал в еврокубках. Нургалиев участвовал в победном матче Кубка УЕФА с крепкой «Аустрией» из Вены. На следующий год, уже в Лиге Европы, Азат записал на себя голевой пас в игре против «Галатасарая» с Арда Тураном и Миланом Барошем — тогда быстрый гол забил Нурбол Жумаскалиев.
В 2010 году Нургалиев и сотоварищи принесли долгожданную золотую медаль для «Тобола». Вопреки ожиданиям, игроку не предложили продлить контракт. После чемпионского сезона, Нургалиев, как и большинство лидеров «Тобола», покинул команду. Основная причина — конфликт с главным тренером клуба Равилем Сабитовым.
Директор «Тобола» Николай Панин признавал, что в команде была нездоровая атмосфера: «Действительно, у них был конфликт в команде, и очень серьезный. Да, были драки, в
Нургалиев вернулся в «Ордабасы», и сходу выиграл с командой Кубок, по иронии судьбы обыграв в финале «Тобол». После футболист пробовал себя в «Жетысу» и «Сункаре», однако после вылета «Сункара» в Первую лигу вернулся в «Ордабасы».
В 2013 году футболистом интересовался «Кайрат», сам футболист не исключил возможность перехода в алматинский клуб. «Со стороны «Кайрата» был интерес, но я пока не могу сказать, где продолжу карьеру. Возможно, что останусь в «Ордабасы», — отмечал игрок.
В 2016 году Нургалиев отличился за сборную в матчах против Грузии и Китая. Результативная игра полузащитника заинтересовала «Астану» — игрок ушел в аренду в столичный клуб, и помог «Астане» выиграть Кубок и чемпионат страны.
Сам футболист был не против остаться в «Астане»: «У «Астаны» нет возможности выкупать игроков, но Вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят? Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в «Астане». Однако игрок снова вернулся в «Ордабасы» и помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата.
В 2018 году Нургалиев расторг контракт с шымкентским клубом и вернулся в «Тобол». В Костанае игрок обрел вторую молодость — стал одним из лучших бомбардиров клуба. Футболиста начали снова вызывать в сборную.
Возраст не мешает Азату забивать: например, этот гол был признан лучшим в 6-м туре КПЛ:
Полузащитник прибавил в хладнокровии — именно благодаря голу футболиста с пенальти «Тобол» победил в Суперкубке Казахстана. К слову, больше Нургалиева в КПЛ сыграли только трое игроков — Самат Смаков, Серик Жейлитбаев и Нурбол Жумаскалиев. Еще шесть матчей — и Нургалиев будет в этом рейтинге вторым. До рекорда Жумаскалиева — чуть больше 70 игр.
Догонит ли Азат нынешнего директора «Тобола»? Время покажет.
Дмитрий Клементьев