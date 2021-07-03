Азат Нургалиев — легенда КПЛ: дебютировал еще в 2004-м, феерил в матче против «Галатасарая», а сейчас переживает вторую молодость

В игре 16 тура между «Тоболом» и «Жетысу» состоялась интересное событие — капитан «Тобола» Азат Нургалиев провел 450-й матч в КПЛ.

Воспитанник шымкентского футбола дебютировал в КПЛ в 2004 году, в матче против «Кайсара». Уже в 2006 году игрок перешел в амбициозный «Тобол» — тогда только ввели правило об обязательном наличии на поле молодых игроков, что помогло Нургалиеву уверенно закрепиться в основе костанайского клуба.

В следующем году «Тобол» стал победителем Кубка Интертото, а Нургалиев принял участие во всех матчах турнира. В том же году Нургалиев стал обладателем Кубка Казахстана: «Тобол» в финале обыграл родной для игрока «Ордабасы».

Тот период был золотым для костанайцев — клуб семь лет подряд входил в тройку лучших в чемпионате и регулярно участвовал в еврокубках. Нургалиев участвовал в победном матче Кубка УЕФА с крепкой «Аустрией» из Вены. На следующий год, уже в Лиге Европы, Азат записал на себя голевой пас в игре против «Галатасарая» с Арда Тураном и Миланом Барошем — тогда быстрый гол забил Нурбол Жумаскалиев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SqsZE5Vr6Sw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2010 году Нургалиев и сотоварищи принесли долгожданную золотую медаль для «Тобола». Вопреки ожиданиям, игроку не предложили продлить контракт. После чемпионского сезона, Нургалиев, как и большинство лидеров «Тобола», покинул команду. Основная причина — конфликт с главным тренером клуба Равилем Сабитовым.

Директор «Тобола» Николай Панин признавал, что в команде была нездоровая атмосфера: «Действительно, у них был конфликт в команде, и очень серьезный. Да, были драки, в общем-то. Это не выносилось, потому что над командой довлел результат, команда должна была играть, становиться чемпионом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQuydlysVp6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQuydlysVp6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Нургалиев вернулся в «Ордабасы», и сходу выиграл с командой Кубок, по иронии судьбы обыграв в финале «Тобол». После футболист пробовал себя в «Жетысу» и «Сункаре», однако после вылета «Сункара» в Первую лигу вернулся в «Ордабасы».

В 2013 году футболистом интересовался «Кайрат», сам футболист не исключил возможность перехода в алматинский клуб. «Со стороны «Кайрата» был интерес, но я пока не могу сказать, где продолжу карьеру. Возможно, что останусь в «Ордабасы», — отмечал игрок.

В 2016 году Нургалиев отличился за сборную в матчах против Грузии и Китая. Результативная игра полузащитника заинтересовала «Астану» — игрок ушел в аренду в столичный клуб, и помог «Астане» выиграть Кубок и чемпионат страны.

Сам футболист был не против остаться в «Астане»: «У «Астаны» нет возможности выкупать игроков, но Вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят? Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в «Астане». Однако игрок снова вернулся в «Ордабасы» и помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата.

В 2018 году Нургалиев расторг контракт с шымкентским клубом и вернулся в «Тобол». В Костанае игрок обрел вторую молодость — стал одним из лучших бомбардиров клуба. Футболиста начали снова вызывать в сборную.

Возраст не мешает Азату забивать: например, этот гол был признан лучшим в 6-м туре КПЛ:

Полузащитник прибавил в хладнокровии — именно благодаря голу футболиста с пенальти «Тобол» победил в Суперкубке Казахстана. К слову, больше Нургалиева в КПЛ сыграли только трое игроков — Самат Смаков, Серик Жейлитбаев и Нурбол Жумаскалиев. Еще шесть матчей — и Нургалиев будет в этом рейтинге вторым. До рекорда Жумаскалиева — чуть больше 70 игр.

Догонит ли Азат нынешнего директора «Тобола»? Время покажет.