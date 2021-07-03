Бесславное возвращение домой. Экспорт казахстанцев в РПЛ обернулся полным провалом

За последний год-полтора мы были воодушевлены достаточно весомым оттоком казахстанских игроков в Россию, но уже сейчас мы с огромным сожалением должны признать: наши игроки глобально совершенно не котируются на уровне РПЛ.
Капитан сборной, лучший игрок страны по мнению многих экспертов Бауыржан Исламхан, будучи свободным агентом, так и не нашел себе клуб в РПЛ, хотя у него были рекомендации от серьезных, в том числе футбольных, персон. Да, там повлияли и другие обстоятельства — игрок хотел именно в амбициозный клуб, но все же 5−6 команд РПЛ могли дать краткосрочный контракт и шанс Баторику, но они этого не сделали.
Еще один недавний лидер сборной Исламбек Куат попробовал себя в двух российских клубах, но ни в «Оренбурге», ни в «Химках» его период не назовешь успешным.
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Идем дальше. Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин разом переехали в «Ротор». Логвиненко не провел ни одного официального матча и сам заявил, что не хочет подводить команду из-за травм. В недельном цикле, в нашем далеко не самом интенсивном чемпионате, Юрий спокойно отыграет еще несколько лет, но для России момент прошел.
Удивительна история с Шомко. Он действительно провел неплохие матчи за «Ротор», но и его время в России ограничилось совсем небольшим сроком. Опять же, свободный агент, левый защитник, нужный паспорт — но нет, не удается договориться даже с клубами уровня «Ротора», игрок едет в «Актобе». Шомко в следующем году будет 32 года, вероятность второй попытки заиграть в РПЛ приближается к минимальной.
Алексей Щеткин забил два важных мяча за «Ротор», в отличном возрасте, состоявшийся футболист, необходимая фактура для силового чемпионата России. И снова что мы слышим? «Уфа», аутсайдер РПЛ, открещивается от слухов о переходе игрока.
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Еще один наш форвард сборной — Абат Аймбетов. Возможно, ни у одного из казахстанских футболистов не было столько мотивации проявить себя в РПЛ, как у Абата. Все знают, что он просто зациклен на идее проявить себя там. И опять дикое разочарование. «Урал» зимой отказывается от казахстанца, даже несмотря на то, что им форвард был нужен, но нет, они не взяли свободного агента Аймбетова и предпочли остаться с 38-летним Павлом Погребняком.
Ладно, едем в «Крылья Советов». Хороший вариант, но снова вокруг нашего игрока огромное количество неприятных слухов — огромная зарплата, подъемные и лоббирование руководства. В привязке к футболисту говорят все что угодно, но только не о его качествах. В итоге сейчас «Крылья Советов» не знают, куда отдать в аренду или как окончательно избавиться от Аймбетова. И это еще одна характеризующая история об отношении к нашим игрокам в РПЛ.
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Ян Вороговский, казалось, что вот у него точно получится найти команду в РПЛ. У Яна отличный возраст, два неплохих сезона в Бельгии, он игрок сборной, его агенты прекрасно знают российский рынок. И каково же было наше удивление, что Ян возвращается в «Кайрат».
Другие экс-«кайратовцы» Акмаль Бахтияров и Рамазан Оразов также пытаются заиграть в России, но период Акмаля в «Сочи» — это просто потерянное время, как и сезон Оразова в «Чайке». Бахтияров теперь вроде бы едет в «Олимп-Долгопрудный» — эта команда только вышла из ПФЛ в ФНЛ. Оразов без контракта, и сейчас есть ощущение, что он вернется в КПЛ.
Теперь очевидно, что пример Бахтиера Зайнутдинова абсолютно нетипичный, это тот случай, когда несколько важнейших факторов сложились воедино — возраст, невероятная мотивация игрока, физические и функциональные данные, готовность пойти на любые финансовые условия, грамотная и вдумчивая работа агентов (они шли с игроком в те клубы и к тем тренерам, где действительно можно прогрессировать). Хотя бы один из этих параметров, а зачастую несколько, нельзя применить к вышеперечисленным игрокам.
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Случай Марата Быстрова — локальный и узкопрофильный, там огромное влияние было у тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, который отлично знал игрока и был уверен в нем.
В итоге какие выводы мы можем сделать? Исходя из общения со многими нашими игроками, большинство из них признают, что в России к ним достаточно прохладное отношение, не от всех, но такие настроения проскакивают.
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Однако проблема не только в этом. Есть и финансовая составляющая: на родине по-прежнему платят больше. Кто-то, как Логвиненко, просто прошел свой пик и, как верно замечал Смаков, слишком поздно уехал. Некоторые просто не отвечают уровню интенсивности и борьбы в РПЛ.
Возможно, нашим игрокам уже не стоит так сильно стремиться именно в Россию, поскольку там свой, специфичный рынок, со своими агентами, и далеко не всегда, даже будучи качественным футболистом, ты можешь найти клуб. Может быть, пора посмотреть чуть дальше и попробовать свои силы в скандинавских чемпионатах или в лигах уровня Бельгии, Австрии, Польши. Там и прогресс более вероятен, методология лучше, плюс Западная Европа смотрит именно за этими чемпионатами, а не в сторону РПЛ.